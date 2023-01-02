Оккупанты более сотни раз ударили по приграничной области Сумской и Черниговской областей

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Враг нанес огненное поражение с применением реактивной и ствольной артиллерии, а также минометами 120-мм калибра. Под вражеским огнем оказались Краснопольская, Миропольская, Белопольская, Эсманьская и Шалыгинская общины Сумщины и Семеновская - Черниговщины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрелы велись из российских населенных пунктов Курковичи, Локоть, Козино, Городище, Теткино, Плехово и Дроновка.