Оккупанты более сотни раз ударили по приграничной области Сумской и Черниговской областей
Россияне нанесли более сотни ударов по приграничной области Сумской и Черниговской областей
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Враг нанес огненное поражение с применением реактивной и ствольной артиллерии, а также минометами 120-мм калибра. Под вражеским огнем оказались Краснопольская, Миропольская, Белопольская, Эсманьская и Шалыгинская общины Сумщины и Семеновская - Черниговщины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрелы велись из российских населенных пунктов Курковичи, Локоть, Козино, Городище, Теткино, Плехово и Дроновка.
- Сообщалось, что 1 января вечером кафиры с территории России дважды обстреляли из артиллерии приграничные районы Сумской области.
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