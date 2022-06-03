Об этом сообщило ОК "Север" в фейсбуке.

"Сегодня утром оккупанты с территории РФ обстреляли приграничье Черниговщины из артиллерии и минометов, "отметив" 100-й день от начала их полномасштабного наступления на Украину. Так, с 04:42 до 05:15 наблюдатели зафиксировали на направлении Каменская Слобода более 40 взрывов (приходов) из артиллерии калибра 152 мм и миномета калибра 120 мм", - отметили в ВСУ.

Среди украинских военных и техники потерь нет. Информации о погибших, раненых гражданских и повреждениях инфраструктуры также не поступало.

2 июня оккупанты с территории РФ около 20 раз обстреляли Сумщину.

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