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Оккупанты блокируют выезд из Херсонской области и въезд в нее, возвращают назад даже рейсовые автобусы

5 мая, 2022 четверг
17:50
война с Россией

Оккупационные вооруженные силы РФ уже несколько дней блокируют Херсонскую область на въезд и выезд в Николаев и другие города, подконтрольные украинскому правительству

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

По его словам, российские солдаты заблокировали возможность выезжать за пределы Херсонской области, которую они оккупировали.

"В последние дни они заблокировали въезд и выезд из области в Николаев и другие города. Это большая проблема. Речь даже идет не о гуманитарных коридорах, мы понимаем, что они их не дадут. Они заинтересованы, чтобы у нас было хуже, - а это лучше для них", – рассказал Соболевский.

Кроме того, корреспонденты "Общественного" сообщают, что военные РФ не выпускают никого и не пускают в оккупированный Херсон, возвращают назад даже рейсовые автобусы.

  • Напомним, военный эксперт Иван Ступак уверен, что россияне не смогут повторить крымский сценарий в Херсонской области, поскольку не имеют поддержки среди населения. Ступак добавил, что похожая история была и на Донбассе в 2014 году. Однако, по мнению эксперта, с Херсонщиной подобные действия РФ не сработают.
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