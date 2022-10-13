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Оккупанты блокируют выезд гражданских из Луганщины, чтобы использовать их как живой щит

13 октября, 2022 четверг
13:00
война с Россией

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты блокируют выезд гражданских из Луганщины, чтобы использовать их как живой щит

Об этом он сообщил на брифинге для Media Center Ukraine.

Он рассказывает, что процесс выезда из временно оккупированной Луганщины на подконтрольные Украине территории пока осложнен, поскольку захватчикам необходим живой щит из гражданского населения.

"Женщинам и детям уехать раньше было легче, но сейчас и этот процесс усложнили. Я так понимаю, что оккупантам просто нужны гражданские в населенных пунктах, чтобы они стали живым щитом для российских солдат", - сказал Гайдай.

  • 10 октября Гайдай сообщил , что противник подтягивает личный состав и тяжелую технику, также подрывает мосты и минирует все вокруг, готовясь к контрнаступлению ВСУ в Луганской области.

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Новости
Луганщина
оккупированные территории
Сергей Гайдай
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