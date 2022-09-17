Оккупанты блокируют интернет, чтобы дети в оккупации не могли учиться онлайн, - глава Запорожской ОВА
Россияне в оккупированной части Запорожской области ищут способы давления на учителей и блокируют обучение по украинской образовательной программе
Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире Еспресо.
"Они не только выискивают детей, чтобы давить на учителей, которые занимаются с ними напрямую, но и блокируют возможности доступа в интернет регулярно. Хотят, чтобы дети с оккупированной территории остались невеждами", – сказал Старух.
Он подчеркнул, что на многих территориях области обучение онлайн происходит – дети занимаются.
"Мы приглашали все лето учителей выехать на неоккупированную территорию области и значительная часть учителей это сделала. Теперь из хабов на базе учебных заведений Запорожья занимаются со своими учениками в более безопасных условиях. Заниматься на месте опасно, потому что хоть один кто-нибудь расскажет и будут последствия для учителя довольно нехорошие", - подытожил глава ОВА.
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