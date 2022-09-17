Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире Еспресо.

"Они не только выискивают детей, чтобы давить на учителей, которые занимаются с ними напрямую, но и блокируют возможности доступа в интернет регулярно. Хотят, чтобы дети с оккупированной территории остались невеждами", – сказал Старух.

Он подчеркнул, что на многих территориях области обучение онлайн происходит – дети занимаются.

"Мы приглашали все лето учителей выехать на неоккупированную территорию области и значительная часть учителей это сделала. Теперь из хабов на базе учебных заведений Запорожья занимаются со своими учениками в более безопасных условиях. Заниматься на месте опасно, потому что хоть один кто-нибудь расскажет и будут последствия для учителя довольно нехорошие", - подытожил глава ОВА.