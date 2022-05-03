Оккупанты блокируют эвакуацию 2 тыс. мариупольцев, которые добрались до Бердянска на собственных авто, – мэр Мариуполя
С начала эвакуации из Мариуполя доехать до подконтрольной Украине территории смогли только три эвакуационных автобуса из 14
Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире национального телемарафона.
"Они (мариупольцы, добравшиеся до оккупированного Бердянска на собственных авто, – ред) уже две недели ждут этой эвакуации, и мы объявили начало этой эвакуации, но вражеские российские войска разрушают наши планы и не дают такой возможности, чтобы наши украинцы, наши мариупольцы добрались подконтрольной части нашего государства, в город Запорожье", — сказал он.
Бойченко отметил, что в настоящее время колонна двигается в направлении Запорожья, еще продолжается эта эвакуация. Мэр города выразил надежду, что эвакуация все-таки произойдет.
Сейчас в городе остается около 100 тысяч мирных жителей, 200 из них продолжают находиться на территории комбината "Азовсталь".
По словам Бойченко, с начала эвакуации из Мариуполя, только трем из 14-ти эвакуационным автобусам удалось добраться до подконтрольной Украине территории.
"Мы понимаем, что где-то делись 11 автобусов, которые должны были двигаться в сторону Запорожья на подконтрольную часть нашего государства, но где-то потерялись. Теряются они в этих фильтрационных центрах. К сожалению, они забирают и похищают наших жителей, и сегодня это происходит и в нашем украинском Мариуполе", - сказал он.
- Напомним, 3 мая согласовали эвакуацию жителей Мариуполя.
- 1 мая с территории осадного россиянами металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе удалось вывезти 100 гражданских лиц.
- После завершения части эвакуации из Азовстали Россия возобновила обстрелы завода.
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