Оккупанты блокируют эвакуацию 2 тыс. мариупольцев, которые добрались до Бердянска на собственных авто, – мэр Мариуполя

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире национального телемарафона.



"Они (мариупольцы, добравшиеся до оккупированного Бердянска на собственных авто, – ред) уже две недели ждут этой эвакуации, и мы объявили начало этой эвакуации, но вражеские российские войска разрушают наши планы и не дают такой возможности, чтобы наши украинцы, наши мариупольцы добрались подконтрольной части нашего государства, в город Запорожье", — сказал он.

Бойченко отметил, что в настоящее время колонна двигается в направлении Запорожья, еще продолжается эта эвакуация. Мэр города выразил надежду, что эвакуация все-таки произойдет.



Сейчас в городе остается около 100 тысяч мирных жителей, 200 из них продолжают находиться на территории комбината "Азовсталь".

По словам Бойченко, с начала эвакуации из Мариуполя, только трем из 14-ти эвакуационным автобусам удалось добраться до подконтрольной Украине территории.



"Мы понимаем, что где-то делись 11 автобусов, которые должны были двигаться в сторону Запорожья на подконтрольную часть нашего государства, но где-то потерялись. Теряются они в этих фильтрационных центрах. К сожалению, они забирают и похищают наших жителей, и сегодня это происходит и в нашем украинском Мариуполе", - сказал он.

Напомним, 3 мая согласовали эвакуацию жителей Мариуполя.

1 мая с территории осадного россиянами металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе удалось вывезти 100 гражданских лиц.

После завершения части эвакуации из Азовстали Россия возобновила обстрелы завода.

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