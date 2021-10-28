Оккупанты блокировали проезд миссии ОБСЕ возле Станицы Луганской: "проверяли" багаж и требовали диппаспорта

Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ №23/2021.

"На мосту возле Станицы Луганской члены вооруженных формирований на 98 минут задержали выход команды миссии из неподконтрольных правительству районов", - говорится в отчете.

Так, утром 27 октября в 10:41 патруль СММ с участием замглавы Миссии Марка Этерингтона прибыл в пункт пропуска с подконтрольной вооруженным формированием РФ стороны у моста возле Станицы Луганской.

Как отмечается, заместитель председателя СММ и два других члена миссии вышли из автомобилей СММ и направились к подконтрольной правительственной стороне пункта пропуска.

"Сначала их остановили представители вооруженных формирований, которые попросили указать их имена, должности и гражданство. Члены миссии предъявили удостоверения ОБСЕ, однако отказались указывать другие данные. Заместителя главы СММ и двух членов СММ пропустили дальше, но их снова остановили другие представители вооруженных формирований и сообщили, что должны провести проверку их багажа", – говорится в отчете.

В ОБСЕ отметили, что оккупационные войска сказали членам миссии, что не получили от своих командиров информацию о намерении команды СММ осуществить пересечение, а потому "могут пропустить их только после того, как проверят их багаж или когда они как дипломаты предъявят дипломатические паспорта" .

"Члены миссии отказались выполнить оба требования. Их пропустили дальше без выполнения указанных требований только после 98-минутной задержки", - говорится в сообщении. В отчете добавили, что в решении Постоянного совета ОБСЕ № 1117 четко отмечено, что у Миссии будет безопасный и надежный доступ по всей Украине. "Неограниченный и безусловный доступ ко всем районам является критически важным для обеспечения эффективного мониторинга и отчетности о ситуации безопасности, режиме прекращения огня, отвода вооружения, а также разминирования и разведения сил и средств. Кроме того, согласно мандату миссии поручено докладывать о любых ограничение свободы передвижения СММ или другие обстоятельства, препятствующие выполнению ее мандата", - говорится в сообщении.

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