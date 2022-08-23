Оккупанты били по Сумщине: более 80 прилетов
Россияне били по территориям Эсманской, Миропольской, Краснопольской и Великописаревской громад, зафиксировано более 80 прилетов
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграм.
"Эсманская громада: с 08:50 (23 августа, - ред.) артобстрел громады – 8 прилетов. А в 12:50 враг бил из миномета – 5 прилетов. В результате минометного обстрела громады частично повреждена местная линия электросети", - написал он.
В результате минометного обстрела, который начался в 16:45, зафиксировано 5 прилетов по Миропольской громаде.
"Краснопольская громада: с 17:15 до почти 19 часов русня вела минометный огонь - 21 прилет. Великописаревская громада: с 19:25 продолжался артобстрел, всего более 30 прилетов из ствольной артиллерии", - отметил Живицкий.
Во всех случаях без потерь. Последствия по обстрелам Великописаревской громады уточняются.
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