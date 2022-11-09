Оккупанты били по селу на Херсонщине и попали в жилой дом, есть погибший
Российские захватчики попали в жилой дом в селе Нововоскресенское Херсонской области
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.
"Село Нововоскресенское Херсонской области этой ночью уничтожали россияне. Попали прямо в жилой дом, из-за чего 1 человек погиб, 1 человек получил травмы", - говорится в сообщении.
- В Херсонской области российский агрессор обстрелял деоккупированные населенные пункты Бериславского района.
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