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Главная война с Россией Оккупанты били по Никополю: повреждены линия электропередач, солнечная подстанция, многоэтажки и частные дома.

Оккупанты били по Никополю: повреждены линия электропередач, солнечная подстанция, многоэтажки и частные дома.

18 ноября, 2022 пятница
07:31
война с Россией

Рашисты ночью обстреляли Никопольщину. В результате повреждены линия электропередач, солнечная подстанция, многоэтажки и частные дома

Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"От вражеского огня снова страдала Никопольщина", - написал глава области.

Сообщается, что в ночь на 18 ноября русские захватчики несколько раз обстреляли из реактивной системы залпового огня сам Никополь. В частности, выпустили более 40 снарядов.

Резниченко пишет, что обошлось без пострадавших.

"В городе повреждены несколько многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и линия электропередач. Изуродованы гаражи и автомобили", - добавил глава ОВА.

Также рашисты попали в солнечную подстанцию и гаражный кооператив.

Остальные районы предварительно без обстрелов.

  • В среду 16 ноября военные РФ нанесли по Украине 2 авиационных и 3 ракетных удара, из РСЗО оккупанты били более 13 раз.
  • В ночь с 16 на 17 ноября войска РФ обстреляли из тяжелой артиллерии и "градов" Днепропетровщину, от более 70 снарядов пострадали 4 общины.

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Днепропетровщина
Никополь
воєнні злочини Росії
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