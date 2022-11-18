Оккупанты били по Никополю: повреждены линия электропередач, солнечная подстанция, многоэтажки и частные дома.

Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"От вражеского огня снова страдала Никопольщина", - написал глава области.

Сообщается, что в ночь на 18 ноября русские захватчики несколько раз обстреляли из реактивной системы залпового огня сам Никополь. В частности, выпустили более 40 снарядов.

Резниченко пишет, что обошлось без пострадавших.

"В городе повреждены несколько многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и линия электропередач. Изуродованы гаражи и автомобили", - добавил глава ОВА.

Также рашисты попали в солнечную подстанцию и гаражный кооператив.

Остальные районы предварительно без обстрелов.

В среду 16 ноября военные РФ нанесли по Украине 2 авиационных и 3 ракетных удара, из РСЗО оккупанты били более 13 раз.

В ночь с 16 на 17 ноября войска РФ обстреляли из тяжелой артиллерии и "градов" Днепропетровщину, от более 70 снарядов пострадали 4 общины.