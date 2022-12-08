Оккупанты били по Никопольщине из "градов" и тяжелой артиллерии: выпустили более 70 снарядов
За ночь российские захватчики 7 раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Под огнем РФ оказались три общины
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
В ночь с 7 на 8 декабря оккупанты обстреляли из "градов" и тяжелой артиллерии Красногригорьевскую, Никопольскую и Марганецкую общины.
"В мирные города и села прилетели более 70 смертоносных снарядов. Прошло без погибших и раненых", – сообщил Резниченко.
Работники ГСЧС продолжают обследование территорий, выясняют детали обстрелов.
В остальных районах Днепропетровщины сирена предупреждала об опасности, однако обошлось без прилетов.
- В ночь на 7 декабря россияне атаковали Никопольский район на Днепропетровщине, в результате чего повреждены дома и газопроводы.
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