Об этом сообщила Николаевская ОВА в фейсбуке .

"Вечером, 10 июня, обстреляна Широковская громада. Обстрелы преимущественно вне населенных пунктов. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет. Ночью, 10 июня, подверглась обстрелам Ингульская громада. Обстрелы были преимущественно вне населенных пунктов. Пострадавших и повреждений нет. Продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - отметили в администрации.

Около 16:00 россияне обстреляли Лиманы Галицыновской громады и попали в дом. В результате один человек погиб.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

9 июня в Николаевской области россияне обстреляли четыре громады, в результате чего 15 человек получили ранения .

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