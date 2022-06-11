Оккупанты били по Николаевщине: за сутки погиб человек, поврежден дом
На Николаевщине 10 июня РФ обстреляла Широковскую, Ингульскую, Березнеговатскую и Галицыновскую громады, убит человек, поврежден дом
Об этом сообщила Николаевская ОВА в фейсбуке .
"Вечером, 10 июня, обстреляна Широковская громада. Обстрелы преимущественно вне населенных пунктов. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет. Ночью, 10 июня, подверглась обстрелам Ингульская громада. Обстрелы были преимущественно вне населенных пунктов. Пострадавших и повреждений нет. Продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - отметили в администрации.
Около 16:00 россияне обстреляли Лиманы Галицыновской громады и попали в дом. В результате один человек погиб.
В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
- 9 июня в Николаевской области россияне обстреляли четыре громады, в результате чего 15 человек получили ранения .
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