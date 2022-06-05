Оккупанты били по Харьковщине: 6 человек получили ранения, разрушены дома
На Харьковщине 4 июня оккупанты применяли фосфорные боеприпасы, ранили 6 человек, разрушили дома и хозяйственные сооружения
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .
"В результате обстрела села Циркуны в Харьковском районе разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары. Из тяжелого оружия обстреляны Дергачи и окрестные села. Пострадавших нет", - отметил он.
В Чугуеве оккупанты ранили 52-летнего мужчину, а в Коробочкино и Чкаловском - еще двух человек. В Малиновке также ранены двое гражданских, в Балаклее - пожилая женщина.
В Харьковской области продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении россияне пытаются обстреливать позиции ВСУ и удержать ранее захваченные территории. В районе Черкасских Тишков оккупанты применили фосфорные боеприпасы.
"В районе Изюма горячее всего. Оккупанты предпринимают попытки наступления в направлениях Довгенькое - Долина и Бражковка - Вернополье. Наши Вооруженные Силы держат позиции и наносят врагу ощутимые потери", - отметил Олег Синегубов.
- 5 июня Генштаб ВСУ сообщил, что враг применил фосфорные бомбы в Харьковской области.
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