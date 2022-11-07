Оккупанты били по громаде на Никопольщине, есть разрушения
7 ноября днем армия России нанесла удар по Марганецкой громаде на Днепропетровщине. Известно, что в результате этого дома подверглись разрушениям
Об этом информирует глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук .
"Российские террористы не дают покоя мирным громадам Днепропетровщины не только по ночам, но и днем", - пишет Лукашук.
После обеда рашисты из реактивной системы залпового огня били по Марганецкой громаде Никопольского района. В результате разрушено хозяйственное сооружение, еще одно - повреждено. Российские оккупанты изуродовали два частных дома.
Сообщается, что местные жители не пострадали.
Также сегодня пиротехники Днепропетровщины обезвредили около двух десятков взрывоопасных предметов.
"В других уголках области день прошел без обстрелов. У нас будет мир. Украина расцветет с новой силой. На пути к нашей Победе еще много работы, но мы справимся. Потому что мы – украинцы", - добавил глава облсовета.
- 3 ноября Днепропетровщина подверглась значительным ударам БПЛА, РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии. Тогда же силы ПВО "ловили" вражеские беспилотники на территории области
- Ночью 4 ноября россияне били по Никопольскому району из артиллерии и РСЗО, однако Силы обороны сбили 8 дронов-камикадзе.
- Ночью 7 ноября оккупанты обстреляли из "градов" и артиллерии две громады на Днепропетровщине, пострадавших нет.
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