Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Под обстрелами 7 сентября оказался Николаевский район области.

С 8:00 до 8:20 вражеские удары потерпела аквазона в Очакове Очаковской общины. Пострадавших нет.

0 10:25 за пределами населенного пункта Ивановка Куцурубской общины в результате обстрелов загорелась сухая трава на открытой территории. Пострадавших и разрушений нет.

Захватчики также нанесли удары по Первомайскому обществу. В 12:00 зафиксированы обстрелы села Константиновка. К 13:30 оккупанты обстреливали поселок Засилье, в результате чего более пяти жилых домов частично разрушены, повреждены придомовые здания. В 14:00 россияне ударили по населенному пункту Первомайское – загорелся жилой дом. Пострадавших нет.

Также вражеские удары потерпел Баштанский район.

Около 11:00, 15:00 и 17:00 зафиксированы обстрелы вне с. Широкое Широковской общины. оккупанты попали сельхозскладам и зданию сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет.

За прошедшие сутки под обстрелами оказались территории, прилегающие к пгт Березнеговатое, сел Высунск, Семеновка, Красный Яр. Обстрелы прилегающих к Березнегуватой общине территорий продолжаются. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

7 сентября россияне обстреляли 4 района Харьковщины. Есть пострадавшие.

Также наносили удары по Никопольскому району Днепропетровщины.