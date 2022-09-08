Оккупанты били по двум районам Николаевщины за прошедшие сутки, обстрелы нескольких общин продолжаются
В среду, 7 сентября, россияне обстреляли Николаевский и Баштанский районы Николаевщины
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
Под обстрелами 7 сентября оказался Николаевский район области.
С 8:00 до 8:20 вражеские удары потерпела аквазона в Очакове Очаковской общины. Пострадавших нет.
0 10:25 за пределами населенного пункта Ивановка Куцурубской общины в результате обстрелов загорелась сухая трава на открытой территории. Пострадавших и разрушений нет.
Захватчики также нанесли удары по Первомайскому обществу. В 12:00 зафиксированы обстрелы села Константиновка. К 13:30 оккупанты обстреливали поселок Засилье, в результате чего более пяти жилых домов частично разрушены, повреждены придомовые здания. В 14:00 россияне ударили по населенному пункту Первомайское – загорелся жилой дом. Пострадавших нет.
Также вражеские удары потерпел Баштанский район.
Около 11:00, 15:00 и 17:00 зафиксированы обстрелы вне с. Широкое Широковской общины. оккупанты попали сельхозскладам и зданию сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет.
За прошедшие сутки под обстрелами оказались территории, прилегающие к пгт Березнеговатое, сел Высунск, Семеновка, Красный Яр. Обстрелы прилегающих к Березнегуватой общине территорий продолжаются. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
- 7 сентября россияне обстреляли 4 района Харьковщины. Есть пострадавшие.
- Также наносили удары по Никопольскому району Днепропетровщины.
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