Об этом сообщает Национальная полиция Украины в телеграмме.

Правоохранители зафиксировали последствия 20 российских обстрелов Донецкой области: оккупанты били из авиации, РСЗО "Град" и артиллерии.

"Разрушены и повреждены 19 гражданских объектов - 16 жилых домов, коксохимический завод, склад хлебокомбината, админздание", - отчитываются в полиции.

Бахмут потерпел поражение от вражеской артиллерии: кафиры 6 раз обстреляли город. Под ударом оказалась инфраструктура и частный дом, ранены гражданские жители.

По Угледару и Веремовке россияне совершили авиаудар, о жертвах или раненых информация не поступала.

Авдеевку и Большую Новоселку войска РФ обстреляли из РСЗО "Град", предварительно люди не пострадали.

Напомним, в течение суток, 30 ноября, кафиры 34 раза обстреляли Херсонщину, разрушены частные и многоквартирные дома, один человек погиб, двое ранены.