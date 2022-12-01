Оккупанты били по Донетчине из "градов" и авиации: повреждены 16 домов, коксохимический завод и склад хлебокомбината
Нацполиция задокументировала последствия 20 обстрелов Донецкой области под поражением 19 гражданских объектов: жилые дома, коксохимический завод, состав хлебокомбината и админздание
Об этом сообщает Национальная полиция Украины в телеграмме.
Правоохранители зафиксировали последствия 20 российских обстрелов Донецкой области: оккупанты били из авиации, РСЗО "Град" и артиллерии.
"Разрушены и повреждены 19 гражданских объектов - 16 жилых домов, коксохимический завод, склад хлебокомбината, админздание", - отчитываются в полиции.
Бахмут потерпел поражение от вражеской артиллерии: кафиры 6 раз обстреляли город. Под ударом оказалась инфраструктура и частный дом, ранены гражданские жители.
По Угледару и Веремовке россияне совершили авиаудар, о жертвах или раненых информация не поступала.
Авдеевку и Большую Новоселку войска РФ обстреляли из РСЗО "Град", предварительно люди не пострадали.
- Напомним, в течение суток, 30 ноября, кафиры 34 раза обстреляли Херсонщину, разрушены частные и многоквартирные дома, один человек погиб, двое ранены.
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