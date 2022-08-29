Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

На Харьковском направлении из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии враг обстрелял территории вблизи Победы, Светличного, Гусаровки, Борщевой, Залимана, Слатиного, Нового, Ивановки, Русской Лозовой и Сосновки. Нанес авиационный удар возле Нового. Продолжает интенсивное ведение воздушной разведки беспилотниками.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Курульки, Бражковки, Богородичного, Краснополья и Адамовки. Противник задействовал разведывательные беспилотники. Пытался провести бессмысленную разведку боем в районе населенного пункта Долина, понес потери и отошел. С целью улучшения тактического положения враг вел штурмовые действия у Богородичного, успеха не имел.

На Краматорском направлении обстрелы из существующих артиллерийских систем зафиксированы недалеко от Григоровки, Северска и Ивано-Дарьевки. Также оккупанты задействовали авиацию для удара в районе Григоровки.

На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры возле Бахмутского, Шумов, Яковлевки, Зайцевого и Кодемы. Нанес авиаудары в районах Яковлевки и Кодемы. Продолжил ведение воздушной разведки беспилотниками на указанном направлении. Попытки противника вести наступательные бои вблизи Кодемы и Зайцевого остановлены украинскими защитниками.

На Авдеевском направлении огневого воздействия подверглись районы Авдеевки, Водяного, Веселого, Марьинки, Александрополя и Тоненького. В целях улучшения тактического положения враг вел наступательные бои в районе Первомайского, безуспешно.

На Новопавловском направлении обстреляны позиции украинских войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Павловки, Владимировки, Константиновки и Новоукраинки. Противник задействовал авиацию для удара в районе Владимировки.

В Запорожском направлении оккупанты осуществляли обстрелы позиций по ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Дорожнянка, Шевченко, Полтавка, Белогорье и Новополь. Нанесли авиаудары возле Новополя и Новоселки.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. На последнем враг из ствольной артиллерии совершал обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Белополье, Гай, Екатериновка, Мирополье и Водологи Сумской области. Вел воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск. Принимает меры по восполнению потерь.

Обстреливал из существующих артиллерийских систем и танков инфраструктуру в районах населенных пунктов Александровка, Прибугское, Новогригоровка, Первомайское, Квитневе, Кобзарцы, Яковлевка, Потемкино, Трудолюбовка, Добрянка, Таврическое, Шевченково, Любомировка, Березно. Для нанесения ударов задействовал авиацию возле Новогригорьевки и Андреевки. Активно действовали разведывательные БПЛА оккупантов.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивается на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

"Украинские воины стойко держат оборону и готовы к любым изменениям в оперативной обстановке. Продолжается поражение вражеских командных пунктов разного уровня и складов боеприпасов", - говорится в сообщении.

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