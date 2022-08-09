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Оккупанты безуспешно вели наступление в районах Красногоровки и Авдеевки

9 августа, 2022 вторник
08:03
война с Россией

ВСУ нанесли огневое поражение по оккупантам, которые вели разведку боем в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Веселое, Яковлевка, Бахмут и Зайцево. Враг вел наступательные бои неподалеку от Красногоровки и Авдеевки, успеха не имел

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук .

На Славянском направлении противник обстреливал из артиллерии районы Бражковки, Карнауховки, Сулиговки, Новой Дмитровки, Протопоповки, Адамовки, Залимана, Мазановки и Долины.

На Донецком направлении при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации враг проводит наступательные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытается артиллерийским огнем вытеснить украинские подразделения из занятых рубежей.

На Краматорском направлении противник совершал обстрелы возле Григоровки, Северска, Верхнекаменского, Закотного и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском зафиксирован вражеский огонь артиллерии в сторону Соледара, Кодемы, Белогоровки, Бахмутского, Выемки и Вершины. У последнего, а также Зайцева, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спорного противник задействовал авиацию.

Оккупанты пытались провести разведку боем в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Веселое, Яковлевка и Бахмут. Украинские воины нанесли огневое поражение и заставили захватчиков бежать. С таким же результатом враг вел наступление недалеко от Зайцева.

На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Водяного, Песков, Невельского, Новоселовки, Красногоровки и Сухой Балки. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, Новоселовка, Авдеевка.

Враг вел наступательные бои недалеко от Красногоровки и Авдеевки, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Владимировка, Павловка, Орехов, Шевченко, Гуляйпольское, Новоданиловка, Степногорск, Ольговское, Каменское и Новоселка. Авиаудары зафиксированы у Великой Новоселки, Щербаков и Новоселка.

Украинские защитники обезвредили разведывательные группы в районах Великой Новоселки и Времивки.

На Южнобужском направлении противник ведет оборонительную операцию. Активно применяет армейскую авиацию. В целях сковывания наших войск произвел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Прибужское, Посад-Покровское, Лупарево, Украинка, Луч, Мирное, Благодатное, Новороссийское, Широкое, Партизанское, Плотницкое, Белогорка, Осокоровка и Княжевка.

Нанес авиаудары возле Белой Криницы, Андреевки, Осокоровки и Ольгиного.

Вел воздушную разведку беспилотниками в районах Белогорки, Мураховки, Новоалександровки, Шевченковского и Николаевки.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей и предотвращения наступления украинских воинов, враг пытается выявить построение системы обороны украинских войск.

На Харьковском направлении оккупанты произвели огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сосновка, Дуванка, Прудянка, Дементиевка, Питомник, Русская Лозовая, Черкасские Тишки, Петровка, Байрак, Старый Салтов, Базалеевка, Короб и Чеполь. Вел воздушную разведку беспылотниками.

Нанес авиационный удар вблизи Верхнего Салтова.

По данным Генштаба, авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия с целью поддержки действий наземных группировок. Усилие сосредотачивается на поражении военных объектов на Донецком направлении.

"Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами. В результате потерь личный состав врага по многим направлениям отказывается идти в бой и прибегает к саботажу", - говорится в сообщении.

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