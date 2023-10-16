Оккупанты безуспешно штурмовали позиции украинских военных на Авдеевском направлении, - Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Вражеские обстрелы Украины

С начала суток российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине пятью управляемыми ракетами Х-59, одной баллистической ракетой «Искандер-М» и 12 ударными БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты Х-59 и 11 "шахедов".

Ситуация на основных направлениях фронта

За сутки произошло 53 боевых столкновения. В общей сложности Россия нанесла 6 ракетных и 39 авиационных ударов, совершила 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Бучков Черниговской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Буда-Воробьевская Черниговской области; Сосновка, Турья Сумской области; Уды, Ветеринарное, Гатище, Нескучное Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили 12 атак врага в районах Синковки и Ивановки Харьковской области и еще 4 атаки возле Стельмаховки и Надежды Луганской области. Кроме того, противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Каменка, Двуречная, Берестово, Синьковка, Крахмальное Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества Луганской области и населенных пунктов Северск, Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 3 атаки противника в районе населенного пункта Андреевка. Враг нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Орехово-Василовка, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населённых пунктов Авдеевка, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 7 атак противника. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 16 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Марьинки, Александрополя Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов, в частности Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

В Запорожском направлении украинские защитники отбили все атаки врага юго-западнее Новоданиловки Запорожской области. Также противник пытался восстановить утраченное положение западнее Роботиного и западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Николаевка, Ивановка Херсонской области. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Антоновке Херсонской области, Очаков Николаевской области.

ВСУ нанесли 4 удара по российским позициям: уничтожено 1 артиллерийское средство

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили 1 артиллерийское средство противника.