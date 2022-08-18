Об этом информирует Генштаб ВСУ .

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, удержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности понесших потери подразделений, а также недопущении возможного контрнаступления Силами обороны" .

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях ситуация без существенных изменений: рашисты обстреливают из ствольной артиллерии вблизи Студенко, Павловки и Большой Писаревки Сумской области.

На Харьковском направлении враг пытается удержать позиции и восстановить боеспособности подразделений. В настоящее время уже пополнил группировку батальонной тактической группой и развернул дополнительные комплексы радиоэлектронной борьбы.

В районе населенных пунктов Уды, Калиново, Слатино, Дергачи, Питомник, Базалиевка, Руска Лозовая, Руски Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Кутузовка, Старый Салтов, Ивановка, Гусаровка, Печенеги, Лебяже, Коробочкино, Старая Гнилица и Большие Проходы российские оккупанты задействовали танки, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня. Нанесли авиаудары рашисты и неподалеку Верхнего Салтова, Старого Салтова и Барановки.

На Славянском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Грушувахи, Большой Камышевахи, Краснополья, Дубровного, Вернополья, Бражевки, Червоного, Адамовки, Мазановки, Норцовки, Долины и Богородичного.

На Краматорском направлении зафиксирован "огонь" возле Сиверска, Серебрянки, Раздолевки, Григорьевки, Спорного, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки, Федоровки, Берестового, Веселого и Кривой Луки. Авиаудар враг нанес близ Спорного.

Оккупанты безрезультатно наступали в направлении Николаевка – Выемка. Понесли потери и отступили.

На Бахмутском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии разных типов районы населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зайцево, Яковлевка, Кодема, Белогоровка, Вершина и Железное. Задействовал авиацию по районам Соледара, Бахмута, Яковлевки, Зайцева, Покровского, Веселой Долины и Белогоровки.

Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться из районов Владимировки, Покровского, Клинового, Семигорья и Гольмовского в направлении города Бахмут - успеха не имел.

На Авдеевском направлении из танков, ствольной и реактивной артиллерии огневого воздействия подверглись районы населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Пески, Опросное, Первомайское, Невельское, Каменка, Веселое, Новобахмутовка, Нетайлово, Нью-Йорк и Юрьев.

Нанесли рашисты авиаудары по Красногоровке.

Неудачные попытки улучшения тактического положения российские захватчики предприняли в направлениях Верхнеторецкое – Каменка, Новоселовка Вторая – Авдеевка, Пески – Первомайское и Лозовое – Первомайское.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Павловки, Владимировки, Большой Новоселки, Угледара, Времевки, Новомихайловки, Пречистовки и Золотой Нивы. Также рашисты нанесли авиаудар недалеко от Угледара.

Наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение в направлении Тарамчук – Водяное: получил жесткий отпор и отступил.

На Запорожском направлении не прекращались обстрелы из всех средств огневого поражения. Противник задействовал авиацию возле Щербаков, Зализнычного и Новоандреевки.

В Южнобужском направлении подразделения противника продолжают держать позиции, ведут воздушную разведку, усиливаются: группировка пополнилась двумя батальонными тактическими группами за счет резерва и перемещения отдельных подразделений с других направлений.

Враг нанес авиаудары возле Белогорки, Белой Криницы и Лозового.

В настоящее время в готовности рашистов находятся два вражеских носителя крылатых ракет.

"Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия", - добавляют в Генштабе.

Вооруженные силы Украины ликвидировали базу армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в войне с Украиной российские оккупанты понесут потери, часто совершают саботаж и прибегают к членовредительству из-за деморализации.

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Вооруженные силы Украины ликвидировали базу армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

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