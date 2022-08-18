English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Оккупанты пытались наступать, но получили отпор на направлениях Бахмута, Николаевки - Выемки и Тарамчука - Водяного, - Генштаб ВСУ

Оккупанты пытались наступать, но получили отпор на направлениях Бахмута, Николаевки - Выемки и Тарамчука - Водяного, - Генштаб ВСУ

18 августа, 2022 четверг
20:22
война с Россией

Российские захватчики пытались наступать в направлениях Николаевка – Выемка, Тарамчук – Водяное и Бахмут. Впрочем, получили отпор от бойцов Вооруженных сил Украины

Об этом информирует Генштаб ВСУ .

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, удержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности понесших потери подразделений, а также недопущении возможного контрнаступления Силами обороны" .

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях ситуация без существенных изменений: рашисты обстреливают из ствольной артиллерии вблизи Студенко, Павловки и Большой Писаревки Сумской области.

На Харьковском направлении враг пытается удержать позиции и восстановить боеспособности подразделений. В настоящее время уже пополнил группировку батальонной тактической группой и развернул дополнительные комплексы радиоэлектронной борьбы.

В районе населенных пунктов Уды, Калиново, Слатино, Дергачи, Питомник, Базалиевка, Руска Лозовая, Руски Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Кутузовка, Старый Салтов, Ивановка, Гусаровка, Печенеги, Лебяже, Коробочкино, Старая Гнилица и Большие Проходы российские оккупанты задействовали танки, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня. Нанесли авиаудары  рашисты и неподалеку Верхнего Салтова, Старого Салтова и Барановки.

На Славянском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Грушувахи, Большой  Камышевахи, Краснополья, Дубровного, Вернополья, Бражевки, Червоного, Адамовки, Мазановки, Норцовки, Долины и Богородичного.

На Краматорском направлении зафиксирован "огонь" возле Сиверска, Серебрянки, Раздолевки, Григорьевки, Спорного, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки, Федоровки, Берестового, Веселого и Кривой Луки. Авиаудар враг нанес близ Спорного.

Оккупанты безрезультатно наступали в направлении Николаевка – Выемка. Понесли потери и отступили.

На Бахмутском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии разных типов районы населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зайцево, Яковлевка, Кодема, Белогоровка, Вершина и Железное. Задействовал авиацию по районам Соледара, Бахмута, Яковлевки, Зайцева, Покровского, Веселой Долины и Белогоровки.

Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться из районов Владимировки, Покровского, Клинового, Семигорья и Гольмовского в направлении города Бахмут - успеха не имел.

На Авдеевском направлении из танков, ствольной и реактивной артиллерии огневого воздействия подверглись районы населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Пески, Опросное, Первомайское, Невельское, Каменка, Веселое, Новобахмутовка, Нетайлово, Нью-Йорк и Юрьев.

Нанесли рашисты авиаудары по Красногоровке.

Неудачные попытки улучшения тактического положения российские захватчики предприняли в направлениях Верхнеторецкое – Каменка, Новоселовка Вторая – Авдеевка, Пески – Первомайское и Лозовое – Первомайское.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Павловки, Владимировки, Большой Новоселки, Угледара, Времевки, Новомихайловки, Пречистовки и Золотой Нивы. Также рашисты нанесли авиаудар недалеко от Угледара.

Наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение в направлении Тарамчук – Водяное: получил жесткий отпор и отступил.

На Запорожском направлении не прекращались обстрелы из всех средств огневого поражения. Противник задействовал авиацию возле Щербаков, Зализнычного и Новоандреевки.

В Южнобужском направлении подразделения противника продолжают держать позиции, ведут воздушную разведку, усиливаются: группировка пополнилась двумя батальонными тактическими группами за счет резерва и перемещения отдельных подразделений с других направлений.

Враг нанес авиаудары возле Белогорки, Белой Криницы и Лозового.

В настоящее время в готовности рашистов находятся два вражеских носителя крылатых ракет.

"Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия", - добавляют в Генштабе.

  • Вооруженные силы Украины ликвидировали базу армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.
  • В Генштабе ВСУ сообщили, что в войне с Украиной российские оккупанты понесут потери, часто совершают саботаж и прибегают к членовредительству из-за деморализации.
  • Силы специальных операций "Азов" обнародовали видео того, как уничтожили вражеский штаб оккупантов и по меньшей мере одну БМП.
  • Вооруженные силы Украины ликвидировали базу армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.
  • В течение 17 августа авиация ВСУ атаковала цели армии РФ в районе Нововознесенского и Александровки, а также защитники ликвидировали склад снабжения боекомплектом в Белогорке.
  • С 24 февраля по 18 августа РФ потеряла в войне с Украиной около 44,3 тыс. оккупантов, 1 889 танков, 234 самолета и 197 вертолетов.
  • Бойцы отдельного отряда специального назначения Нацгвардии уничтожили два вражеских танка на Донецком направлении.
  • 17 августа стало известно, что на Северском направлении россияне работают над тем, чтобы улучшить фортификационное оборудование позиций.
  • Российский агрессор имеет частичный успех в продвижении в направлении Новомихайловки Запорожской области.
  • Бойцы Военно-морских сил ВСУ уничтожили самоходную артиллерийскую установку армии РФ 2С7 "Пион".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Запорожье
Луганщина
военные силы Украины
Херсонщина
Донетчина
оккупированные территории
Запорожская область
Харковщина
Военные новости
Читайте также:
Путін, морські десантники
16 августа, 2022 вторник
"Согласно уставу ООН": Путин нашел новое оправдание войны против Украины
Олексій Резніков
17 августа, 2022 среда
"Счастливое попадание!": Резников сообщил о пожаре возле боулинг-клуба в Крыму
Микола Княжицький
Автор
17 августа, 2022 среда
О чем молчал Зеленский
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.31
    Покупка 39.31
    Продажа 40.14
  • EUR
    Покупка 39.74
    Продажа 40.82
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
18 августа
20:03
Эксклюзив
Нахожусь за пределами Украины против своей воли и буду добиваться справедливости, - Корбан
19:55
Зеленский после встречи с Эрдоганом и Гутеррешем: переговоры с РФ возможны только, если российские войска уйдут из Украины
Зеленский после встречи с Эрдоганом и Гутеррешем: переговоры с РФ возможны только, если российские войска уйдут из Украины
19:47
СБУ разоблачила руководителей анонимных "минеров", терроризировавших Украину массовой рассылкой
19:36
Эстония предоставит Украине еще один пакет военной помощи
19:35
На фото Дмитрий Кулеба
"От этой тройки будет зависеть решение многих проблем": Кулеба рассказал о закулисье встреч Зеленского, Гутерреша и Эрдогана
19:22
Дания инвестирует $5,5 млрд в военные корабли из-за войны в Украине и ситуации безопасности в Европе
19:18
Кремль может перенести "референдумы" на оккупированных землях Украины на зиму, но боится, что это будет выглядеть слабостью, - "Медуза"
18:59
Эксклюзив
Пока ВСУ не перережут железнодорожное сообщение с Иловайском и Дебальцево, враг будет поставлять боекомплекты с территории РФ, - военнослужащий ВСУ Сазонов
18:52
Обновлено
"Оккупанты объявили неожиданный "выходной": разведка предупредила о провокациях РФ на ЗАЭС
18:32
Турция поможет в восстановлении Украины. Первым объектом может стать мост, соединяющий Бучу и Ирпень со столицей.
Турция поможет в восстановлении Украины. Первым объектом может стать мост, соединяющий Бучу и Ирпень со столицей
18:27
Обновлено
Число погибших в результате обстрелов Харькова возросло до 17, еще 42 человека ранены
18:11
С 24 февраля в Европе демонтировали более 20 советских военных монументов, - СМИ
18:08
Обновлено
Во Львове закончилась трехсторонняя встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерреша
18:05
Николай Княжицкий
Зачем украинским военным спутник?
17:59
Корабль с украинским зерном, похищенным оккупантами, замечен у берегов Сирии
17:49
Довженко-Центр
Минкульт инициировал обсуждение сохранения целостности киноархива Довженко-Центра. Госкино говорит о трех профильных учреждениях
17:37
Гуманитарные штабы для переселенных жителей Луганщины будут работать во всех областях Украины, - Гайдай
17:28
На Херсонщине оккупанты похитили местного жителя и председателя громады
17:23
Остановка работы ЗАЭС оккупантами приблизит сценарий радиационной катастрофы, - Энергоатом
17:08
МИД РФ
В МИД РФ заявили, что столкновение с Западом "вполне реально", но оно не в интересах России
16:57
Эксклюзив
Трегубов
Кремль боится признать, что ракеты могут падать на головы россиян, а не только украинцев, – капитан ВСУ Трегубов
16:47
Освобождение из плена украинских военных, ядерный шантаж РФ и зерновая инициатива: Зеленский встретился с генсеком ООН во Львове
16:38
АЗС
Суд арестовал объекты и акции одной из крупнейших сетей АЗС, связанных с РФ
16:34
Эксклюзив
На Донетчине враг круглосуточно обстреливает наши позиции. Мы не из стали, ждем ротации еще с Рубежного, - боец батальона "Свобода" Нацгвардии Рубан
16:20
Эксклюзив
Мероприятие меняет мышление "Украина не должна проиграть" на "Украина должна победить", - эксперт-международник Краев
16:18
Западные адвокаты могут конфисковать до $1 трлн у подсанкционных россиян и компаний из РФ, - Bloomberg
16:05
Псевдоминистра образования Мариуполя и четырех директоров школ подозревают в госизмене
15:50
"Борьба с коррупцией облегчает путь в ЕС": глава представительства ЕС в Украине Маасикас встретился с новоназначенным главой САП
15:48
В России начали вербовать "добровольцев" на войну в Украине в СИЗО
15:45
Обновлено
Фонд Притулы купил доступ к спутнику для Украины за 600 млн грн, собранных на "байрактары"
15:16
Владимир Арьев зарегистрировал петицию к мировому сообществу о спасении пленных защитников Мариуполя и усилении давления на Россию из-за преступления в Оленовке
15:10
Эксклюзив
Противник покидает населенные пункты Херсонщины, - военнослужащий ВСУ Ганул
15:05
Эксклюзив
Игорь Лапин
Никто в Украине не простит Зеленскому замораживания войны, - офицер ВСУ Лапин
15:02
В Национальном музее Шевченко откроют выставку "І на оновленій Землі..."
14:55
В минувшие сутки ВМС уничтожили самоходную артустановку россиян 2С7 "Пион"
14:55
"Случайно пропадают оккупанты": Гайдай рассказал о движении сопротивления на Луганщине
14:51
Эксклюзив
Мы должны лишить Россию наступательной способности, очистить землю от оккупантов и освободить Крым, - генерал ВСУ Кривонос
14:38
"Чем более сокрушительный вред мы нанесем российским войскам, тем безопаснее будет этот мир": Порошенко на MSNBC
14:21
Обновлено
В Николаеве гремели взрывы. Сообщают о двух раненых и одном погибшем, - мэр
14:18
Эксклюзив
Сергей Згурец
В Херсонской области командование РФ на ночлег ездит в Крым из-за боязни за свою безопасность, - Згурец
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV