Оккупанты пытались наступать, но получили отпор на направлениях Бахмута, Николаевки - Выемки и Тарамчука - Водяного, - Генштаб ВСУ
Российские захватчики пытались наступать в направлениях Николаевка – Выемка, Тарамчук – Водяное и Бахмут. Впрочем, получили отпор от бойцов Вооруженных сил Украины
Об этом информирует Генштаб ВСУ .
"Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, удержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности понесших потери подразделений, а также недопущении возможного контрнаступления Силами обороны" .
На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях ситуация без существенных изменений: рашисты обстреливают из ствольной артиллерии вблизи Студенко, Павловки и Большой Писаревки Сумской области.
На Харьковском направлении враг пытается удержать позиции и восстановить боеспособности подразделений. В настоящее время уже пополнил группировку батальонной тактической группой и развернул дополнительные комплексы радиоэлектронной борьбы.
В районе населенных пунктов Уды, Калиново, Слатино, Дергачи, Питомник, Базалиевка, Руска Лозовая, Руски Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Кутузовка, Старый Салтов, Ивановка, Гусаровка, Печенеги, Лебяже, Коробочкино, Старая Гнилица и Большие Проходы российские оккупанты задействовали танки, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня. Нанесли авиаудары рашисты и неподалеку Верхнего Салтова, Старого Салтова и Барановки.
На Славянском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Грушувахи, Большой Камышевахи, Краснополья, Дубровного, Вернополья, Бражевки, Червоного, Адамовки, Мазановки, Норцовки, Долины и Богородичного.
На Краматорском направлении зафиксирован "огонь" возле Сиверска, Серебрянки, Раздолевки, Григорьевки, Спорного, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки, Федоровки, Берестового, Веселого и Кривой Луки. Авиаудар враг нанес близ Спорного.
Оккупанты безрезультатно наступали в направлении Николаевка – Выемка. Понесли потери и отступили.
На Бахмутском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии разных типов районы населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зайцево, Яковлевка, Кодема, Белогоровка, Вершина и Железное. Задействовал авиацию по районам Соледара, Бахмута, Яковлевки, Зайцева, Покровского, Веселой Долины и Белогоровки.
Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться из районов Владимировки, Покровского, Клинового, Семигорья и Гольмовского в направлении города Бахмут - успеха не имел.
На Авдеевском направлении из танков, ствольной и реактивной артиллерии огневого воздействия подверглись районы населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Пески, Опросное, Первомайское, Невельское, Каменка, Веселое, Новобахмутовка, Нетайлово, Нью-Йорк и Юрьев.
Нанесли рашисты авиаудары по Красногоровке.
Неудачные попытки улучшения тактического положения российские захватчики предприняли в направлениях Верхнеторецкое – Каменка, Новоселовка Вторая – Авдеевка, Пески – Первомайское и Лозовое – Первомайское.
На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Павловки, Владимировки, Большой Новоселки, Угледара, Времевки, Новомихайловки, Пречистовки и Золотой Нивы. Также рашисты нанесли авиаудар недалеко от Угледара.
Наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение в направлении Тарамчук – Водяное: получил жесткий отпор и отступил.
На Запорожском направлении не прекращались обстрелы из всех средств огневого поражения. Противник задействовал авиацию возле Щербаков, Зализнычного и Новоандреевки.
В Южнобужском направлении подразделения противника продолжают держать позиции, ведут воздушную разведку, усиливаются: группировка пополнилась двумя батальонными тактическими группами за счет резерва и перемещения отдельных подразделений с других направлений.
Враг нанес авиаудары возле Белогорки, Белой Криницы и Лозового.
В настоящее время в готовности рашистов находятся два вражеских носителя крылатых ракет.
"Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия", - добавляют в Генштабе.
- Вооруженные силы Украины ликвидировали базу армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что в войне с Украиной российские оккупанты понесут потери, часто совершают саботаж и прибегают к членовредительству из-за деморализации.
- Силы специальных операций "Азов" обнародовали видео того, как уничтожили вражеский штаб оккупантов и по меньшей мере одну БМП.
- Вооруженные силы Украины ликвидировали базу армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.
- В течение 17 августа авиация ВСУ атаковала цели армии РФ в районе Нововознесенского и Александровки, а также защитники ликвидировали склад снабжения боекомплектом в Белогорке.
- С 24 февраля по 18 августа РФ потеряла в войне с Украиной около 44,3 тыс. оккупантов, 1 889 танков, 234 самолета и 197 вертолетов.
- Бойцы отдельного отряда специального назначения Нацгвардии уничтожили два вражеских танка на Донецком направлении.
- 17 августа стало известно, что на Северском направлении россияне работают над тем, чтобы улучшить фортификационное оборудование позиций.
- Российский агрессор имеет частичный успех в продвижении в направлении Новомихайловки Запорожской области.
- Бойцы Военно-морских сил ВСУ уничтожили самоходную артиллерийскую установку армии РФ 2С7 "Пион".
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