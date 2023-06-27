Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Оккупанты берут тактическую паузу для перепланировки своих действий после массированных атак, - Гуменюк

Оккупанты берут тактическую паузу для перепланировки своих действий после массированных атак, - Гуменюк

27 июня, 2023 вторник
10:28
Война с Россией

После массированных атак по территории Украины российская армия взяла определенную тактическую паузу, чтобы перепланировать свои действия и подготовиться к новому массированному обстрелу

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, после определенных массированных атак россияне принимают тактическую паузу, чтобы перепланировать свои действия. Силы и запасы для этого у них все еще есть.

"Все ощутили определенное ночное спокойствие и очень малую мощность сирен и вражеской активности. Потому что после определенных массированных атак оккупанты берут тактическую паузу, чтобы перепланировать свои действия. Мощности у них еще есть. Запасы они пополнили, в том числе и дроновые. И это говорит о том, что массированные ночные атаки будут повторяться. Но присыпать бдительность, что это будет только ночью, нельзя", - говорит Гуменюк.

Руководитель пресс-центра ОК "Юг" отметила, что украинцы должны быть начеку, ведь враг коварен и будет искать для себя побед там, "где может их хотя бы инсценировать".

В Черном море сейчас семь кораблей РФ, но ракетоносителей нет

Наталья Гуменюк также сообщила, что на боевом дежурстве находится семь вражеских кораблей в Черном море и один - в Азовском. По ее словам, корабли оккупантов пока разоблачают надводную обстановку и занимаются разведкой. А это говорит о том, что, по всей вероятности, враг готовит следующий удар.

"Сейчас в Черном море кораблевая группировка врага "скромна" по меркам той, которую они разворачивали обычно. Это 7 кораблей в Черном и 1 в Азовском море", - сказала Наталья Гуменюк.

Она также подчеркнула, что ракетоносителей в Черном море на дежурстве нет, однако достаточно 2-3 часов, чтобы они вернулись и были готовы к атакам.

Как продвигается контрнаступление ВСУ

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала, что успехи ВСУ действительно предсказуемы, потому что продвижение идет по всем направлениям.

Однако, по ее словам, не все направления можно освещать. Гуменюк обратилась к украинцам с пониманием отнестись к особенностям зоны ответственности, где линия фронта проходит по реке Днепр.

"Продвижение войск на нашем направлении освещать можно только после официального подтверждения. Не нужно делать нам лишнего разглашения, потому что это очень вредит боевой работе, ведь все хотят, чтобы она была удачной. Поэтому нужно дождаться официального сообщения", - говорит она.

Гуменюк добавила, что Силы обороны работают в условиях контрбатарейной борьбы, все остальное – в условиях информационной тишины. Контрбатарейная борьба достаточно успешна и реализация замыслов идет установленным темпом. По ее словам, оккупанты не удовлетворены темпами украинского контрнаступления.

"Мы работаем, результаты есть, но немного терпения", - подчеркнула Гуменюк.

О мятеже Пригожина в РФ руководитель пресс-центра ОК "Юг" сказала, что украинская сторона воспользовалась этой ситуацией и усилила разъяснительную работу среди оккупантов.

"Мы вложили в их понимание, что место их там, за поребриком, потому что у них есть дела в своем государстве. Настоящее офицерство должно заниматься делами своего государства, а не внедрять русский мир там, где он не нужен. И это очень существенно отразилось на понимании вражеского войска, они действительно задумались над тем, что пора возвращаться домой и там устанавливать порядки", - подчеркнула Гуменюк.

  • 26 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ освободили 130 квадратных километров.
  • В тот же день Силы обороны вернули село Ровнополь Донецкой области под контроль Украины.
военные силы Украины
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
путін пригожин
Автор Антин Борковский
25 июня, 2023 воскресенье
Путин хочет организовать ничью в войне, а Пригожин готовит РФ к поражению, - Пионтковский
путін, путлер
25 июня, 2023 воскресенье
Путин не может ударить ядерным оружием, он может взорвать Курскую АЭС на территории РФ и объявить катастрофу и прекращение войны, - Пионтковский
путін пригожин
26 июня, 2023 понедельник
Есть две версии относительно бунта Пригожина, - полковник запаса СБУ Притула
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.4
  • EUR
    Покупка 40.23
    Продажа 41.12
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
27 июня
11:38
В ФСБ заявили, что закрыли дело о вооруженном мятеже Пригожина
11:37
Оккупанты возвращаются на позиции, которые были подтоплены в результате подрыва Каховской ГЭС – Гуменюк
11:30
Обзор
Байден закручивает гайки Путину, российская элита говорит о крахе режима, сценарии для Украины после мятежа Пригожина. Акценты мировых СМИ 27 июня
11:14
Оккупационная администрация Запорожской области вывозит под предлогом отдыха детей в Чувашию
11:11
Новости компаний
"Трансформация" долгов Коломойского перед национализацией ПриватБанка: на чьей стороне суды?
11:08
Лукашенко
Лукашенко объявил о приведении армии в боевую готовность из-за мятежа Пригожина
10:57
Подписка на виртуальную реальность: Meta запустила новую платную услугу
10:51
Распространял информацию о местонахождении ВСУ в своем телеграмме: СБУ задержала жителя Покровского района
10:38
Обновлено
Европейские игры-2023: Украина удержалась в топ-3 медального зачета по итогам первой недели соревнований
10:38
Оккупанты сообщили о повреждении железнодорожных путей на востоке Крыма
10:30
Tesla авто
Tesla на автопилоте в очередной раз совершил ДТП в Пенсильвании
10:26
Инфографика
Курс валют 27 июня: цены на евро выросли
10:24
импорт электроэнергии
Укрэнерго будет модернизировать электросети вместе с американской компанией: есть 5 направлений сотрудничества
10:20
Флаг с фронта поднимут на саммите НАТО в столице Литвы – Степан Барна передал его участникам марафона Киев-Вильнюс
10:09
OPINION
Пригожин может повторить поход на Москву из Белоруссии
10:06
Радио без физических модераторов: в Германии запустят радиопрограмму, полностью созданную искусственным интеллектом
09:45
Разведка Британии: многочисленные атаки ВСУ на Донбассе истощили кадыровцев и формирования "ДНР"
09:45
В оккупированном Приволье в Луганской области "мэр" из громкоговорителя угрожал жителям арестом за общение с жителями подконтрольной Украине территории, - Генштаб
09:26
Мамы-дельфины также лепетят во время общения с детьми, - исследование
09:22
Союзники просили Украину не наносить удары по РФ во время мятежа Пригожина, - CNN
08:54
Путин не будет заменять Шойгу и Герасимова, чтобы это не выглядело уступками требованиям Пригожина, - ISW
08:45
Блинкен призвал сотрудников Госдепа США не комментировать мятеж Пригожина, - СМИ
08:26
Эксклюзив
Лукашенко мечтает сыграть роль в политике России, - Климкин
08:25
Инфографика
Украинские воины за сутки ликвидировали 590 российских оккупантов, 10 дронов и 5 танков
08:24
Самолет Пригожина приземлился в Беларуси, - Белорусский Гаюн
08:08
OPINION
Куколоводы Пригожина готовы сдать Путина?
08:05
Обзор
Стратегия развития кинематографа от Госкино: почему кинообщество против и что дальше
08:01
Телескоп Вебба впервые обнаружил новую молекулу в космосе
07:45
Жена "слуги" Торохтия приобрела квартиру и помещение в курортном городке Болгарии во время войны, - Bihus.Info
07:25
В результате войны РФ в Украине пострадало 8% жилфонда более чем на $50 млрд, - исследование KSE
07:06
Американские сенаторы призвали передать батарею "Железного купола" для Украины
06:50
ВСУ поразили 12 артподразделений РФ на огневых позициях, на трех направлениях фронта произошло 38 боевых столкновений за сутки
06:32
ЧВК Вагнера
ISW спрогнозировал возможные сценарии будущего для ЧВК Вагнера в России
06:00
В Нидерландах изменят название амстердамского музея "Эрмитаж" после разрыва связей с Россией
05:35
В США рекордная жара: на юге Техаса погибли два человека
05:07
Вагнеровцы стали первыми, кто сбил Ил-22: их в РФ не больше 10 единиц, - Игнат
04:39
Volvo
В Швеции из-за сотрудничества с РФ хотят бойкотировать Volvo
04:11
США продолжат давление на ПВК Вагнера, чтобы помешать им "сеять хаос и насилие" в мире, - Кирби
03:43
ЕС поддерживает украинскую Формулу мира и будет продвигать ее в мире, - Боррель
03:15
Президент "Шахтера" определился с новым главным тренером команды, - СМИ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV