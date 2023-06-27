Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, после определенных массированных атак россияне принимают тактическую паузу, чтобы перепланировать свои действия. Силы и запасы для этого у них все еще есть.

"Все ощутили определенное ночное спокойствие и очень малую мощность сирен и вражеской активности. Потому что после определенных массированных атак оккупанты берут тактическую паузу, чтобы перепланировать свои действия. Мощности у них еще есть. Запасы они пополнили, в том числе и дроновые. И это говорит о том, что массированные ночные атаки будут повторяться. Но присыпать бдительность, что это будет только ночью, нельзя", - говорит Гуменюк.

Руководитель пресс-центра ОК "Юг" отметила, что украинцы должны быть начеку, ведь враг коварен и будет искать для себя побед там, "где может их хотя бы инсценировать".

В Черном море сейчас семь кораблей РФ, но ракетоносителей нет

Наталья Гуменюк также сообщила, что на боевом дежурстве находится семь вражеских кораблей в Черном море и один - в Азовском. По ее словам, корабли оккупантов пока разоблачают надводную обстановку и занимаются разведкой. А это говорит о том, что, по всей вероятности, враг готовит следующий удар.

"Сейчас в Черном море кораблевая группировка врага "скромна" по меркам той, которую они разворачивали обычно. Это 7 кораблей в Черном и 1 в Азовском море", - сказала Наталья Гуменюк.

Она также подчеркнула, что ракетоносителей в Черном море на дежурстве нет, однако достаточно 2-3 часов, чтобы они вернулись и были готовы к атакам.

Как продвигается контрнаступление ВСУ

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала, что успехи ВСУ действительно предсказуемы, потому что продвижение идет по всем направлениям.

Однако, по ее словам, не все направления можно освещать. Гуменюк обратилась к украинцам с пониманием отнестись к особенностям зоны ответственности, где линия фронта проходит по реке Днепр.

"Продвижение войск на нашем направлении освещать можно только после официального подтверждения. Не нужно делать нам лишнего разглашения, потому что это очень вредит боевой работе, ведь все хотят, чтобы она была удачной. Поэтому нужно дождаться официального сообщения", - говорит она.

Гуменюк добавила, что Силы обороны работают в условиях контрбатарейной борьбы, все остальное – в условиях информационной тишины. Контрбатарейная борьба достаточно успешна и реализация замыслов идет установленным темпом. По ее словам, оккупанты не удовлетворены темпами украинского контрнаступления.

"Мы работаем, результаты есть, но немного терпения", - подчеркнула Гуменюк.

О мятеже Пригожина в РФ руководитель пресс-центра ОК "Юг" сказала, что украинская сторона воспользовалась этой ситуацией и усилила разъяснительную работу среди оккупантов.

"Мы вложили в их понимание, что место их там, за поребриком, потому что у них есть дела в своем государстве. Настоящее офицерство должно заниматься делами своего государства, а не внедрять русский мир там, где он не нужен. И это очень существенно отразилось на понимании вражеского войска, они действительно задумались над тем, что пора возвращаться домой и там устанавливать порядки", - подчеркнула Гуменюк.