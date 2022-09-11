Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба.

"В частности, стало известно, что около 150 военнослужащих вооруженных сил российской федерации выехали колонной из Борщевой и Артемовки Харьковской области на двух автобусах, одном грузовике и на 19 угнанных легковых автомобилях. Такая же ситуация наблюдается и в городе Сватово Луганской области", - говорится в сообщении.

Известно, что оккупанты покинули населенный пункт на 4 грузовых автомобилях "Камаз", 20 бронированных машинах "Тигр" и угнали более 20 легковых автомобилей местных жителей.

Идет освобождение населенных пунктов от российских оккупантов. В частности, в Херсонской области российские военные отошли от своих позиций в некоторых населенных пунктах.

"В связи с большими потерями в живой силе российские захватчики выгнали всех местных жителей Центральной городской больницы в Новой Каховке и используют ее исключительно для своих военных", - сообщает Генштаб.

В Харьковской области украинские военные освободили Большой Бурлук , расположенный в 20 км от границы с РФ.

Вооруженные Силы Украины 11 сентября отбили у российских оккупантов Гоптовку, где находится пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с Россией.

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