Оккупанты бегут из Сватового в Луганской области и частично из Херсона, - Генштаб ВСУ
В результате успешного контрнаступления украинских войск на Харьковском направлении российские войска бегут с награбленными вглубь временно занятых территорий или на территорию РФ
Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба.
"В частности, стало известно, что около 150 военнослужащих вооруженных сил российской федерации выехали колонной из Борщевой и Артемовки Харьковской области на двух автобусах, одном грузовике и на 19 угнанных легковых автомобилях. Такая же ситуация наблюдается и в городе Сватово Луганской области", - говорится в сообщении.
Известно, что оккупанты покинули населенный пункт на 4 грузовых автомобилях "Камаз", 20 бронированных машинах "Тигр" и угнали более 20 легковых автомобилей местных жителей.
Идет освобождение населенных пунктов от российских оккупантов. В частности, в Херсонской области российские военные отошли от своих позиций в некоторых населенных пунктах.
"В связи с большими потерями в живой силе российские захватчики выгнали всех местных жителей Центральной городской больницы в Новой Каховке и используют ее исключительно для своих военных", - сообщает Генштаб.
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