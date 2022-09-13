Оккупанты бегут из Мелитополя в Крым, - мэр Федоров

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупанты побежали из Мелитополя в сторону временно оккупированного Крыма. Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре. Это было ожидаемо — стремительное украинское наступление не оставляет им никаких шансов", — написал Федоров.

Мэр предостерег владельцев авто: для того, чтобы "вывезти краденое из Запорожской области, военные "второй армии мира" уже взламывают гаражи и угоняют машины гражданских".

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"Владельцам авто стоит заранее обезопасить свой транспорт. Ведь может так случиться, что эвакуироваться на нем будут "асвободители", — написал Федоров.

Украинские десантники рассказали об освобождении Изюма от россиян: "Убегали, как мыши".

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 13 сентября сообщила, что площадь деоккупированных территорий Харьковской области на самом деле почти вдвое больше озвученной ранее.

13 сентября стало известно, что ВСУ в Харьковской области за неделю освободили более 300 населенных пунктов, операция по деоккупации продолжается.