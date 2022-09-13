Оккупанты бегут из Мелитополя в Крым, - мэр Федоров
Российские захватчики бегут из захваченного Мелитополя Запорожской области в сторону оккупированного Крыма
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Оккупанты побежали из Мелитополя в сторону временно оккупированного Крыма. Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре. Это было ожидаемо — стремительное украинское наступление не оставляет им никаких шансов", — написал Федоров.
Мэр предостерег владельцев авто: для того, чтобы "вывезти краденое из Запорожской области, военные "второй армии мира" уже взламывают гаражи и угоняют машины гражданских".
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"Владельцам авто стоит заранее обезопасить свой транспорт. Ведь может так случиться, что эвакуироваться на нем будут "асвободители", — написал Федоров.
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