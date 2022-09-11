Оккупанты бегут даже из тех городов Луганщины, которые захватили еще в 2014 году, - Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области по состоянию на утро 11 сентября
Как сообщил Гайдай, сейчас продолжаются ожесточенные бои в районах Изюма и Лимана.
"Есть информация, что оккупационные власти выезжают даже из городов, оккупированных в 2014 году. Ждем деоккупации Луганщины. Над Кременной развевается сине-желтое знамя, его установили наши партизаны. Наипервейшие задачи - поиск коллаборантов, разминирование и пути решения проблем, потому что оккупанты не сделали ничего за эти месяцы", - рассказал глава Луганской ОВА.
- Напомним, вчера, 10 сентября, Гайдай сообщил , что украинские защитники находятся в окрестностях Лисичанска Луганской области, а захватчики массово покидают населенный пункт
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