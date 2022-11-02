Оккупанты автобусами вывозят людей из Великой Лепетихи на Херсонщине - Генштаб ВСУ
Захватчики продолжают принудительное переселение украинцев из Херсонской области – людей вывозят автобусами и запрещают выезд частным транспортом
Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке .
"Идет принудительная так называемая эвакуация гражданских жителей из населенных пунктов на временно захваченных территориях Херсонской области. В частности, из населенного пункта Великая Лепетиха оккупанты вывозят людей автобусами. Выезд частным транспортом запрещен", - говорится в сообщении.
Также отмечено перемещение российскими оккупантами архивных документов из административных зданий Херсона.
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