Об этом рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в телеграме.

"В результате вражеской атаки горит здание инфраструктурного объекта. От взрывной волны в близлежащих домах вылетели стекла", - подчеркнул он.



На местах уже работают соответствующие службы. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Также в эту ночь российский агрессор обстрелял одну из многоэтажек в Клугино-Башкировке Харьковской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb