Оккупанты атаковали Запорожье, загорелось здание инфраструктурного объекта
В ночь на 2 декабря российские войска ударили по Запорожью. Это привело к пожару в здании объекта инфраструктуры
Об этом рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в телеграме.
"В результате вражеской атаки горит здание инфраструктурного объекта. От взрывной волны в близлежащих домах вылетели стекла", - подчеркнул он.
На местах уже работают соответствующие службы. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
- Также в эту ночь российский агрессор обстрелял одну из многоэтажек в Клугино-Башкировке Харьковской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.74
Покупка 39.74Продажа 40.39
-
EUR
Покупка 40.29Продажа 41.4
- Актуальное
- Важное