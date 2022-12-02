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Война с Россией: хроника
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Главная война с Россией Оккупанты атаковали Запорожье, загорелось здание инфраструктурного объекта

Оккупанты атаковали Запорожье, загорелось здание инфраструктурного объекта

2 декабря, 2022 пятница
05:19
война с Россией

В ночь на 2 декабря российские войска ударили по Запорожью. Это привело к пожару в здании объекта инфраструктуры

Об этом рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в телеграме.

"В результате вражеской атаки горит здание инфраструктурного объекта. От взрывной волны в близлежащих домах вылетели стекла", - подчеркнул он.

На местах уже работают соответствующие службы. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

  • Также в эту ночь российский агрессор обстрелял одну из многоэтажек в Клугино-Башкировке Харьковской области.

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Запорожье
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