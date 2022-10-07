Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграме.

"Враг атаковал областной центр. Разрушения подверглись объектам инфраструктуры в двух районах Запорожья. Сегодня оккупант впервые применил беспилотные летательные аппараты. Предварительно это были БПЛА Shahed-136. Именно поэтому горожане не слышали слишком громких звуков взрывов", - написал он.

По предварительной информации, есть один пострадавший, он госпитализирован.

Горожан призывают соблюдать меры безопасности.

"Оккупант применяет все имеющееся вооружение против гражданских жителей области. Ракеты, РСЗО, артиллерия, теперь еще и так называемые дроны-камикадзе. Будьте внимательны! Нельзя трогать остатки боеприпасов. Не надо фотографировать, снимать видео и распространять информацию об атаках. Доверяйте официальным источникам ", - подчеркнул он.

Утром 6 октября российские оккупационные войска нанесли 7 ракетных ударов по Запорожью: разрушения получили жилые дома, известно о семи погибших, 5 человек считаются пропавшими без вести. Около 11:00 РФ снова нанесла ракетный удар по инфраструктуре Запорожья.

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