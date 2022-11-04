Оккупанты атаковали Украину 30 дронами и запустили около 70 ракет на этой неделе

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

Алексей Громов подчеркнул, что враг проводит воздушную разведку с помощью БПЛА разных типов. Он выделил Черниговскую, Харьковскую, Киевскую и Сумскую области.

"Вооруженные Силы Украины активно этому противодействуют всеми средствами, в том числе с использованием современных средств радиоэлектронной борьбы", - добавляет Громов.

ВСУ также отмечают, что враг увеличил количество применяемой тактической и армейской авиации, обычно взлетающей с территории временно оккупированного Крыма. За прошедшую неделю Силы обороны Украины сбили 4 самолета и 9 вертолетов оккупантов.

С 24 февраля оккупанты запустили на территорию Украины более 400 "шахедов", 300 из них ликвидировали ВСУ.

Силы обороны уничтожили 12 из 13 дронов-камикадзе, атаковавших Украину в ночь на 2 ноября.

На Юге 30 октября украинские зенитчики сбили российский штурмовик Су-25.

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