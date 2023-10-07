Оккупанты атаковали село на Харьковщине: пострадали двое жителей
Российские военные в субботу, 7 октября, нанесли ракетный удар по селу Пересичное Харьковской области, из-за чего пострадали местные мужчина и женщина
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Отмечается, что ракета попала между двумя двухэтажными многоквартирными домами. В домах повреждены крыши и фасады, выбиты стекла. Также произошел пожар.
Фото: Харьковская ОВА
Фото: Харьковская ОВА
По словам Синегубова, медицинская помощь понадобилась мужчине 66 лет и женщине 64 лет из-за острой реакции на стресс.
Фото: Харьковская ОВА
- Уже утром 7 октября россияне ударили по селу Беленькое Запорожской области кассетными снарядами. В результате атаки погибли два человека, еще двое жителей получили ранения.
- Также оккупанты в очередной раз обстреляли город Херсон. В результате вражеской атаки ранения получил местный житель.
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