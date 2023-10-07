Оккупанты атаковали село на Харьковщине: пострадали двое жителей

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Отмечается, что ракета попала между двумя двухэтажными многоквартирными домами. В домах повреждены крыши и фасады, выбиты стекла. Также произошел пожар.

Фото: Харьковская ОВА

Фото: Харьковская ОВА

По словам Синегубова, медицинская помощь понадобилась мужчине 66 лет и женщине 64 лет из-за острой реакции на стресс.

Фото: Харьковская ОВА