Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислава Назарова в Telegram.

"Около 21:30 враг пытался атаковать Одесскую область российскими истребителями Су-35 по направлению к Черному морю", - заявил он.

Назаров отметил, что силы и средства украинского ПВО со 100% результативностью сбили обе управляемые авиационные ракеты Х-59 класса "воздух-поверхность".