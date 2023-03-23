Оккупанты атаковали Одесщину с Су-35: ПВО сбила две ракеты Х-59, - ОК "Юг"
В четверг вечером, 23 марта, российские оккупанты пытались атаковать Одесскую область с Су-35 по направлению к Черному морю
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислава Назарова в Telegram.
"Около 21:30 враг пытался атаковать Одесскую область российскими истребителями Су-35 по направлению к Черному морю", - заявил он.
Назаров отметил, что силы и средства украинского ПВО со 100% результативностью сбили обе управляемые авиационные ракеты Х-59 класса "воздух-поверхность".
- Напомним, днем 23 марта российская армия дважды обстреляла приграничья Сумской и Черниговской областей, в результате попаданий никто не пострадал.
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