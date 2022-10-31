Оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в Черкасской области
В понедельник, 31 октября, оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры в Черкасской области
Об этом сообщает глава Черкасской ОГА Игорь Табурец в своем телеграмме .
Он отмечает, что часть области обесточена. На месте аварии работают аварийные службы.
- В Киеве утром 31 октября прогремели взрывы.
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