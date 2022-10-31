Оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в Черкасской области

Об этом сообщает глава Черкасской ОГА Игорь Табурец в своем телеграмме .

Он отмечает, что часть области обесточена. На месте аварии работают аварийные службы.

В Киеве утром 31 октября прогремели взрывы.

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