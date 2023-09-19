Оккупанты атаковали Никополь и Синельниковский район Днепропетровщины: что известно

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Враг дважды атаковал Никополь. Сначала – ударил из тяжелой артиллерии. Затем – ударил по городу дроном-камикадзе", - написал он.

Досталось и Синельниковскому району области.

"К вечеру взрыв прогремел и в Новопавловской громаде Синельниковского района. Какой ущерб нанесли действия оккупантов, сейчас выясняют. Раненых и погибших нет", - отметил Лысак.

По его словам, один БПЛА сбили в небе над областью украинские защитники.