Оккупанты атаковали Никополь и Синельниковский район Днепропетровщины: что известно
Днем 19 сентября российская оккупационная армия дважды атаковала Никополь Днепропетровской области: сначала из тяжелой артиллерии, затем с помощью дрона
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Враг дважды атаковал Никополь. Сначала – ударил из тяжелой артиллерии. Затем – ударил по городу дроном-камикадзе", - написал он.
Досталось и Синельниковскому району области.
"К вечеру взрыв прогремел и в Новопавловской громаде Синельниковского района. Какой ущерб нанесли действия оккупантов, сейчас выясняют. Раненых и погибших нет", - отметил Лысак.
По его словам, один БПЛА сбили в небе над областью украинские защитники.
- Утром Минэнерго сообщало, что в Никополе в результате обстрела были повреждены линии электропередачи. Без света осталось более 1000 абонентов, часть из них уже запитали.
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