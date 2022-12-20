Оккупанты атаковали Херсон и обстреляли из "градов" село Гавриловка на Херсонщине

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в телеграмме .

Он отметил, что в населенном пункте повреждена школа, училище, сельсовет, амбулатория и дом культуры. Янушевич сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.

Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский также сообщил , что оккупанты обстреливают Херсон.

"Орки плотно обстреливают Херсон. Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах!" - говорится в сообщении.

В понедельник, 19 декабря, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Херсону, убив местного жителя, повредив здания местной школы, военной администрации и по зданию еще одного госучреждения.

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