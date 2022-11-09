Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме.

"Этой ночью оккупанты массированно атаковали область дронами-камикадзе. Пять баражирующих боеприпасов наша ПВО уничтожила", - написал он.

В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Ранены 4 работника. Все в больнице, трое в тяжелом состоянии.

Также вражеский удар стал причиной сильного пожара. Горело более 3 тыс. квадратных метров. Пожарные пламя уже потушили. Разрушены склады предприятия.

По Никопольскому району россияне стреляли "градами" и тяжелой артиллерией. Пострадали две громады – Мировская и Марганецкая. Люди уцелели.

В Марганецкой громаде повреждены частные дома и частное предприятие.

В течение 8 ноября враг бил по Марганецкой и Червоногригоровской территориальных громадах и городу Никополь на Днепропетровщине.

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