Оккупанты атаковали дронами предприятие в Днепре, есть раненые
Четверо работников логистического предприятия в Днепре получили ранения из-за российских ударов дронами ночью на 9 ноября
Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме.
"Этой ночью оккупанты массированно атаковали область дронами-камикадзе. Пять баражирующих боеприпасов наша ПВО уничтожила", - написал он.
В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Ранены 4 работника. Все в больнице, трое в тяжелом состоянии.
Также вражеский удар стал причиной сильного пожара. Горело более 3 тыс. квадратных метров. Пожарные пламя уже потушили. Разрушены склады предприятия.
По Никопольскому району россияне стреляли "градами" и тяжелой артиллерией. Пострадали две громады – Мировская и Марганецкая. Люди уцелели.
В Марганецкой громаде повреждены частные дома и частное предприятие.
- В течение 8 ноября враг бил по Марганецкой и Червоногригоровской территориальных громадах и городу Никополь на Днепропетровщине.
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