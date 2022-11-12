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Оккупанты атаковали более 15 населенных пунктов Донетчины, Днепропетровщины и Сумщины

12 ноября, 2022 суббота
20:25
война с Россией

Генштаб информирует, что за 12 ноября оккупанты нанесли 14 авиаударов и совершили до 10 обстрелов из РСЗО, от захватчиков пострадали жители трех областей

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ на странице в фейсбуке.

За сутки 12 ноября враг 14 раз использовал авиацию для поражения территории Украины и совершил до 10 обстрелов из РСЗО. От захватчиков пострадали жители Донецкой, Днепропетровской и Сумской областей.

Наступательные действия оккупантов продолжаются в направлении Бахмута, Авдеевки и Новопавловки. В то же время, россияне укрепляют рубежи обороны на левом берегу Днепра.

Генштаб информирует, что на Волыни и Полесье ситуация не изменилась, на других направлениях враг атаковал:

  • на Сиверском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, под огнем оказались Славгород и Ромашково Сумской области;
  • на Слобожанском направлении – оккупанты совершили 23 артиллерийских обстрела на территории, недалеко от линии столкновения.
  • на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и артиллерии, обстрелам подверглись районы населенных пунктов: Берестово, Макеевка, Площадка, Кисловка, Белогоровка, Стельмаховка и Сиверск;
  • на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, атакованы районы Опытного, Белогоровки и Нью-Йорка;
  • на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии враг бил по районам Марьинки, Авдеевки, Новомихайловки и Опытного;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и артиллерии разных типов, от врага пострадали люди из районов Времовки, Угледара, Щербаков, Степового и Пречистовки.

Пресс-служба Генштаба сообщает, что на левом берегу Днепра россияне налаживают инженерное оборудование позиций. В ВСУ напомнили, что это вызвано подрывом Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, дороги через дамбу Каховской ГЭС и других переправ.

  • Напомним, утром 12 ноября Генштаб сообщил о начале стабилизационных мер на деоккупированных территориях Херсона.
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