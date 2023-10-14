Оккупанты атаковали Берислав на Херсонщине: есть погибшая
Утром субботы, 14 октября, российские оккупанты ударили по городу Берислав Херсонской области. Из-за вражеской атаки погибла местная жительница, оказавшаяся под завалами
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Отмечается, что российские обстрелы Берислава произошли около 06:00. По данным Херсонской областной прокуратуры, кафиры ударили управляемыми авиабомбами.
Фото: Херсонская областная прокуратураРоссийские войска попали по частному дому. Под завалами оказалась 60-летняя женщина.
Впоследствии жительница погибла. Ее травмы были несовместимы с жизнью.
Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Фото: Херсонская областная прокуратура
- Также накануне в Бериславе кафиры ударили дроном по автомобилю с гражданскими, в результате чего погибла женщина.
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