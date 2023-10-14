Оккупанты атаковали Берислав на Херсонщине: есть погибшая

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Отмечается, что российские обстрелы Берислава произошли около 06:00. По данным Херсонской областной прокуратуры, кафиры ударили управляемыми авиабомбами.

Фото: Херсонская областная прокуратура

Российские войска попали по частному дому. Под завалами оказалась 60-летняя женщина.

Впоследствии жительница погибла. Ее травмы были несовместимы с жизнью.

Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Фото: Херсонская областная прокуратура