Оккупанты атаковали 8 общин на Сумщине: повреждена многоэтажка

Об этом сообщает Сумская ОВА.

"В течение дня россияне совершили 21 обстрел пограничья. Зафиксировано 144 взрыва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг атаковал Великописаревскую, Краснопольскую, Хотинскую, Эсманскую, Середино-Будскую, Новослободскую, Зноб-Новгородскую, Белопольскую, Шалыгинскую общины.

Российские загарбныеки в течение суток, 12 августа, атаковали Краснопольскую общину из минометов и артиллерии. В результате одного из артобстрелов поврежден многоквартирный жилой дом.

Также в Великописаревской общине в результате минометных и артиллерийских обстрелов повреждены частный дом и гараж.