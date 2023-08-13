Оккупанты атаковали 8 общин на Сумщине: повреждена многоэтажка
За прошедшие сутки российские захватчики 21 раз обстреляли восемь общин Сумской области. В результате повреждены многоэтажка и гараж
Об этом сообщает Сумская ОВА.
"В течение дня россияне совершили 21 обстрел пограничья. Зафиксировано 144 взрыва", - говорится в сообщении.
Отмечается, что враг атаковал Великописаревскую, Краснопольскую, Хотинскую, Эсманскую, Середино-Будскую, Новослободскую, Зноб-Новгородскую, Белопольскую, Шалыгинскую общины.
Российские загарбныеки в течение суток, 12 августа, атаковали Краснопольскую общину из минометов и артиллерии. В результате одного из артобстрелов поврежден многоквартирный жилой дом.
Также в Великописаревской общине в результате минометных и артиллерийских обстрелов повреждены частный дом и гараж.
- Украинцы, которые эвакуируются с оккупированных территорий, могут вернуться на подконтрольную территорию Украины через пункт пропуска Колотиловка (РФ) – Покровка (Украина).
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