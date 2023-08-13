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Оккупанты атаковали 8 общин на Сумщине: повреждена многоэтажка

13 августа, 2023 воскресенье
22:57
Война с Россией

За прошедшие сутки российские захватчики 21 раз обстреляли восемь общин Сумской области. В результате повреждены многоэтажка и гараж

Об этом сообщает Сумская ОВА.

"В течение дня россияне совершили 21 обстрел пограничья. Зафиксировано 144 взрыва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг атаковал Великописаревскую, Краснопольскую, Хотинскую, Эсманскую, Середино-Будскую, Новослободскую, Зноб-Новгородскую, Белопольскую, Шалыгинскую общины.

Российские загарбныеки в течение суток, 12 августа, атаковали Краснопольскую общину из минометов и артиллерии. В результате одного из артобстрелов поврежден многоквартирный жилой дом.

Также в Великописаревской общине в результате минометных и артиллерийских обстрелов повреждены частный дом и гараж.

Украина
Россия
російська армія
Сумщина
терроризм
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