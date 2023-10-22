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Оккупанты атаковали 4 населенных пункта Донетчины: 2 погибших, 3 пострадавших

22 октября, 2023 воскресенье
16:29
Война с Россией

Российские террористы в воскресенье, 22 октября, обстреляли поселки Калиновка, Васюковка, Нетайлово и город Торецк Донецкой области. В результате погибли два человека, 3 получили ранения

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Утром враг обстрелял поселок Калиновка Бахмутского района. От полученных травм, находясь на территории собственного домовладения, погиб 58-летний местный житель.

В то же время оккупанты минометами ударили по поселку Васюковка Бахмутского района. От прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался 61-летний мужчина.

Также в поселке Нетайлово Покровского района от обстрела получил телесные повреждения 19-летний парень, а в Торецке в результате вражеского обстрела получили контузии 59-летняя женщина и мужчина 60 лет.

Также повреждены частные домовладения, многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

  • Российская армия в ночь 22 октября совершила обстрел ракетами, минометами и артиллерией Харьковской, Донецкой, Сумской и Херсонской областей. В селе Новый Коротич в результате атаки по почтовому терминалу погибли 6 человек, еще 16 пострадали.
російська армія
Донетчина
ракетний удар
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