Оккупанты атаковали 4 населенных пункта Донетчины: 2 погибших, 3 пострадавших
Российские террористы в воскресенье, 22 октября, обстреляли поселки Калиновка, Васюковка, Нетайлово и город Торецк Донецкой области. В результате погибли два человека, 3 получили ранения
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Утром враг обстрелял поселок Калиновка Бахмутского района. От полученных травм, находясь на территории собственного домовладения, погиб 58-летний местный житель.
В то же время оккупанты минометами ударили по поселку Васюковка Бахмутского района. От прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался 61-летний мужчина.
Также в поселке Нетайлово Покровского района от обстрела получил телесные повреждения 19-летний парень, а в Торецке в результате вражеского обстрела получили контузии 59-летняя женщина и мужчина 60 лет.
Также повреждены частные домовладения, многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.
- Российская армия в ночь 22 октября совершила обстрел ракетами, минометами и артиллерией Харьковской, Донецкой, Сумской и Херсонской областей. В селе Новый Коротич в результате атаки по почтовому терминалу погибли 6 человек, еще 16 пострадали.
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