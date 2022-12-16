Оккупанты арестовывают людей за украинские приложения, отсутствие российского паспорта и фальшивые доносы, - Центр национального сопротивления
На временно оккупированных территориях российские захватчики арестовывают людей за украинские приложения, отсутствие российского паспорта и фальшивые доносы
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Усиление репрессивных мер на временно оккупированных территориях приводит к большему количеству похищенных людей.
"Используя систему доносов в виде анонимных чат-ботов, предателей и усиленные проверки на блокпостах, которые легитимизировал Путин своим указом о военном положении на оккупированных территориях, россияне запустили репрессивную систему, где каждый может попасть на подвал. После референдума" россиянам уже не нужно играть в хозяйственников и раздавать 10 тыс. рублей "гуманитарной помощи" и имитировать любовь местных. Теперь враг перешел к "кнуту" и просто арестовывает людей за украинские приложения, отсутствие российского паспорта и фальшивые доносы", - рассказали в Центре.
Увеличение похищенных людей зафиксировано в Бердянске и Мелитополе. Исчезают как мужчины, так и женщины.
В большинстве случаев оккупанты лишь через несколько недель сообщают о местонахождении задержанных.
"О причинах задержания и сроке задержания не сообщают", - добавили в ЦНС.
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