Оккупанты арестовывают людей за украинские приложения, отсутствие российского паспорта и фальшивые доносы, - Центр национального сопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Усиление репрессивных мер на временно оккупированных территориях приводит к большему количеству похищенных людей.

"Используя систему доносов в виде анонимных чат-ботов, предателей и усиленные проверки на блокпостах, которые легитимизировал Путин своим указом о военном положении на оккупированных территориях, россияне запустили репрессивную систему, где каждый может попасть на подвал. После референдума" россиянам уже не нужно играть в хозяйственников и раздавать 10 тыс. рублей "гуманитарной помощи" и имитировать любовь местных. Теперь враг перешел к "кнуту" и просто арестовывает людей за украинские приложения, отсутствие российского паспорта и фальшивые доносы", - рассказали в Центре.

Увеличение похищенных людей зафиксировано в Бердянске и Мелитополе. Исчезают как мужчины, так и женщины.

В большинстве случаев оккупанты лишь через несколько недель сообщают о местонахождении задержанных.

"О причинах задержания и сроке задержания не сообщают", - добавили в ЦНС.