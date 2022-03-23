Оккупанты арестовали директора Херсонского театра Александра Книгу
Российские оккупационные войска похитили гендиректора Херсонского театра имени Николая Кулиша, президента международного театрального фестиваля "Мельпомена Таврии", главу Евразийской театральной ассоциации Александра Книгу
Об этом в Facebook сообщил Олешковский городской голова Евгений Рыщук.
Российские наемники арестовали директора Херсонского областного музыкально драматичного театра Александра Книгу. Его увезли в неизвестном направлении.
"День у нас начался с неприятностей. Был арестован Александр Книга, директор Херсонского областного музыкально-драматического театра, а также житель нашего города. Увезли в неизвестном направлении", – заявил он.
Рыщук также добавил, что с каждым днем оккупанты арестовывают все больше людей.
- Напомним, председатель Голопристанского городского совета Александр Бабич 22 марта сообщил о похищении старосты Старой Збурьевки.
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