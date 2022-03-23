Оккупанты арестовали директора Херсонского театра Александра Книгу

Об этом в Facebook сообщил Олешковский городской голова Евгений Рыщук.

Российские наемники арестовали директора Херсонского областного музыкально драматичного театра Александра Книгу. Его увезли в неизвестном направлении.

"День у нас начался с неприятностей. Был арестован Александр Книга, директор Херсонского областного музыкально-драматического театра, а также житель нашего города. Увезли в неизвестном направлении", – заявил он.

Рыщук также добавил, что с каждым днем оккупанты арестовывают все больше людей.

Напомним, председатель Голопристанского городского совета Александр Бабич 22 марта сообщил о похищении старосты Старой Збурьевки.

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