Оккупанты анонсировали сооружение в Крыму нового военного полигона

Об этом сообщает сайт Минобороны РФ .



"В 2022 году несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений будут перевооружены современной техникой, будут оборудованы новые полигоны "Синяя Осока" в Ивановской области и "Старокрымский" в Республике Крым", - говорится в сообщении.



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Кроме того, оккупанты сообщили, что сосредоточились на подготовке десантных подразделений.



"Новый учебный год, начавшийся с 1 декабря текущего года в войсках, проходит под девизом "ВДВ (воздушно-десантные войска – ред.) – войска тактической внезапности и боевой инициативы". Мероприятия боевой подготовки в новом учебном году будут проведены в рамках повышения уровня тактической подготовки соединений и воинских частей. Основные усилия будут сосредоточены на подготовке войск к отработке действий по всем стратегическим направлениям", - сообщает Минобороны РФ.



Всего в 2022 году оккупанты планируют около 100 мероприятий подготовки органов управления, в том числе проведение командно-штабных учений со всеми соединениями и воинскими частями воздушно-десантных войск.

Напомним, ранее оккупанты в Крыму провели обучение снайперов и подразделений связи и радиоэлектронной борьбы.

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