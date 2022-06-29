Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Российские захватчики анонсировали снос домов в Мариуполе, начиная с 1 июля. Соответственно, на снесенных домах расклеены объявления, чтобы люди приготовились к переселению в маневренный жилищный фонд. Но есть нюанс: такого фонда в Мариуполе нет.

"Маневренный жилищный фонд" – это то, чего в Мариуполе нет, – говорит Петр Андрющенко. – Фактически это означает – вас выселят на улицу, вытаскивайте вещи и идите куда хотите”.

По словам советника городского головы, аналогичная ситуация и с компенсацией за жилье и ремонтом. "В районных администрациях оккупанты уже вслух говорят, что частный сектор восстанавливается сам, - акцентирует Петр Андрющенко. - Относительно многоэтажек, до сих пор раздаются обещания, даже несмотря на официальные возражения донецкой власти". ездами, сдают в ломбарды ценные вещи за бесценок, на деньги покупают материалы и восстанавливают крыши. Ломбарды контролируются коллаборантами, которые продолжают наживаться на горе горожан".

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