Оккупанты анонсировали начало пропуска граждан через блокпост напротив КПВВ "Новотроицкое" 13 августа

Об этом сообщают Новости Донбасса .



Пункт будет работать с 9:00 до 16:30.



В частности, для выезда из ОРДЛО необходимо иметь регистрацию на подконтрольной территории, а для въезда необходимо получить так называемое разрешение оккупантов.

При въезде на оккупированные территории нужно заполнить бланк-согласие "на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения" или сдать экспресс-тест на COVID-19.

При въезде на подконтрольную территорию Украины через КПВВ необходимо сдавать тест на антиген коронавируса и устанавливать мобильное приложение "Вдома", который контролирует самоизоляцию.

Срок самоизоляции составляет 10 дней и начинается через 72 часа с момента пересечения.

Если человек получил отрицательный результат, идти на самоизоляцию не требуется.

Самоизоляция также прекращается в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, который проведен после пересечения КПВВ.

Самоизоляции можно избежать, если человек вакцинирован препаратами, одобренными ВОЗ.