Оккупанты анонсировали начало пропуска граждан через блокпост напротив КПВВ "Новотроицкое" 13 августа
13 августа россияне должны восстановить движение через блокпост "Оленивка" на оккупированный Донбасс
Об этом сообщают Новости Донбасса .
Пункт будет работать с 9:00 до 16:30.
В частности, для выезда из ОРДЛО необходимо иметь регистрацию на подконтрольной территории, а для въезда необходимо получить так называемое разрешение оккупантов.
При въезде на оккупированные территории нужно заполнить бланк-согласие "на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения" или сдать экспресс-тест на COVID-19.
При въезде на подконтрольную территорию Украины через КПВВ необходимо сдавать тест на антиген коронавируса и устанавливать мобильное приложение "Вдома", который контролирует самоизоляцию.
Срок самоизоляции составляет 10 дней и начинается через 72 часа с момента пересечения.
Если человек получил отрицательный результат, идти на самоизоляцию не требуется.
Самоизоляция также прекращается в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, который проведен после пересечения КПВВ.
Самоизоляции можно избежать, если человек вакцинирован препаратами, одобренными ВОЗ.
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