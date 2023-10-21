Оккупанты активно перемещают военную силу из Мариуполя на север Донетчины и в сторону Бердянска

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Местные власти фиксируют "очередное оживление перемещений военной силы в Мариуполе сразу в двух направлениях:

к северу Донецкой области в направление Волноваха из Бердянского направления (преимущественно грузовики с живой силой до 12 штук, частично с пушками класса "Рапира");

в сторону Бердянска (системы ПВО, грузовики по БК и инженерная техника).

Андрющенко также отметил, что российские оккупанты готовятся к очередному мероприятию резерва живой силы в Мариупольский район и увеличению оккупационного корпуса в самом Мариуполе.

"В большинстве пополнение именно в Мариуполь прибывает со стороны Бердянска, а не по привычному направлению из Новоазовска. Наиболее вероятно это связано с недостаточностью резервов живой силы сейчас непосредственно на территории РФ", - написал он.

Фото: telegram Андрющенко Time

Фото: telegram Андрющенко Time