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Оккупанты активно перемещают военную силу из Мариуполя на север Донетчины и в сторону Бердянска

21 октября, 2023 суббота
10:51
Война с Россией

Во временно оккупированном Мариуполе россияне активизировали движение военной техники сразу в двух направлениях: в сторону севера Донбасса и в сторону Бердянска

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Местные власти фиксируют "очередное оживление перемещений военной силы в Мариуполе сразу в двух направлениях:

  • к северу Донецкой области в направление Волноваха из Бердянского направления (преимущественно грузовики с живой силой до 12 штук, частично с пушками класса "Рапира");
  • в сторону Бердянска (системы ПВО, грузовики по БК и инженерная техника).

Андрющенко также отметил, что российские оккупанты готовятся к очередному мероприятию резерва живой силы в Мариупольский район и увеличению оккупационного корпуса в самом Мариуполе.

"В большинстве пополнение именно в Мариуполь прибывает со стороны Бердянска, а не по привычному направлению из Новоазовска. Наиболее вероятно это связано с недостаточностью резервов живой силы сейчас непосредственно на территории РФ", - написал он.

Фото: telegram Андрющенко Time


Фото: telegram Андрющенко Time

  • Российская армия активно опрокидывает технику и войска из Луганска на Купянское направление для проведения наступательных операций.
Украина
Россия
російська армія
оккупированные территории
окупанти
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