Оккупанты активно перемещают военную силу из Мариуполя на север Донетчины и в сторону Бердянска
Во временно оккупированном Мариуполе россияне активизировали движение военной техники сразу в двух направлениях: в сторону севера Донбасса и в сторону Бердянска
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Местные власти фиксируют "очередное оживление перемещений военной силы в Мариуполе сразу в двух направлениях:
- к северу Донецкой области в направление Волноваха из Бердянского направления (преимущественно грузовики с живой силой до 12 штук, частично с пушками класса "Рапира");
- в сторону Бердянска (системы ПВО, грузовики по БК и инженерная техника).
Андрющенко также отметил, что российские оккупанты готовятся к очередному мероприятию резерва живой силы в Мариупольский район и увеличению оккупационного корпуса в самом Мариуполе.
"В большинстве пополнение именно в Мариуполь прибывает со стороны Бердянска, а не по привычному направлению из Новоазовска. Наиболее вероятно это связано с недостаточностью резервов живой силы сейчас непосредственно на территории РФ", - написал он.
Фото: telegram Андрющенко Time
Фото: telegram Андрющенко Time
- Российская армия активно опрокидывает технику и войска из Луганска на Купянское направление для проведения наступательных операций.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.38 Покупка 37.38Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.67Продажа 40.65
- Актуальное
- Важное