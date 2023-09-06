Оккупанты активно перебрасывают подразделения из Херсона в направлении Запорожья, - волонтер Головня

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"



"Оккупанты сосредоточены на том, чтобы удержать свои позиции на временно оккупированной территории. Поскольку, по информации от местных жителей, оккупанты активно проводят ротационные мероприятия. Большое количество личного состава оккупационных войск отправляется в сторону Запорожья. Такие мероприятия направлены на то, чтобы усилить свои войска на этом направлении, ведь Вооруженные силы Украины постоянно давят на кафиров", - рассказал Головня.



Волонтер также добавил, что оккупанты продолжают хаотические обстрелы гражданской инфраструктуры.



Местные жители на Левобережье Херсонщины отмечают, что количество окупантов значительно уменьшилось. Однако россияне активно усиливаются техникой. В большинстве случаев эта техника устарела. Также оккупанты продолжают хаотично обстреливать гражданские населенные пункты. Таким образом они пытаются показать, что они все еще присутствуют на этой территории", – добавил он.

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