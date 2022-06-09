Об этом сообщило Минобороны Великобритании в твиттере.

"Бои продолжаются в районе Северодонецка, но за последние 48 часов Восточная группа войск России также, вероятно, активизировала свои усилия для продвижения к югу от Изюма. Продвижение РФ на Изюмской оси остановилось с апреля после того, как украинские силы хорошо использовали местность, чтобы замедлить продвижение России", - подчеркнули в разведке.

Вероятно, РФ стремилась восстановить боеспособность Восточной группы после очень больших потерь после неудачного наступления на Киев, однако ее подразделения остаются недостаточно укомплектованными.

"Россия, вероятно, стремится восстановить темпы в этом регионе, чтобы оказывать дальнейшее давление на Северодонецк и продвигаться глубже в Донецкую область", - отметили в Минобороны Великобритании.

7 июня в британской разведке заявили, что Россия усилила обстрелы вблизи Изюма и готовится к наступлению на Донбасс с севера.

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