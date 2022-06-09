Оккупанты активизировались для продвижения к югу от Изюма, - британская разведка
За последние 48 часов россияне активизировались для продвижения к югу от Изюма на Харьковщине, чтобы давить на Северодонецк
Об этом сообщило Минобороны Великобритании в твиттере.
"Бои продолжаются в районе Северодонецка, но за последние 48 часов Восточная группа войск России также, вероятно, активизировала свои усилия для продвижения к югу от Изюма. Продвижение РФ на Изюмской оси остановилось с апреля после того, как украинские силы хорошо использовали местность, чтобы замедлить продвижение России", - подчеркнули в разведке.
Вероятно, РФ стремилась восстановить боеспособность Восточной группы после очень больших потерь после неудачного наступления на Киев, однако ее подразделения остаются недостаточно укомплектованными.
"Россия, вероятно, стремится восстановить темпы в этом регионе, чтобы оказывать дальнейшее давление на Северодонецк и продвигаться глубже в Донецкую область", - отметили в Минобороны Великобритании.
- 7 июня в британской разведке заявили, что Россия усилила обстрелы вблизи Изюма и готовится к наступлению на Донбасс с севера.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.05
Покупка 34.05Продажа 34.98
-
EUR
Покупка 35.99Продажа 37.28
- Актуальное
- Важное