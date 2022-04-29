Оккупанты активизировали воздушную разведку над Одесщиной

Об этом 29 апреля сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram .

Он отметил, что кафиры в Черном море продолжают изолировать зону боевых действий, а также пытаются проводить интенсивную морскую и воздушную разведку.



"Посредством беспилотных аппаратов "Орлан-10" российского производства враг пытается интенсивнее проводить разведку объектов инфраструктуры Одессы и Одесского региона", – рассказал Братчук.

Он также обратил внимание, что враждебные подразделения информационно-психологических спецопераций пытаются создать в Одессе паническое эмоциональное настроение среди гражданского населения, запуская всевозможные фейки и дезинформацию. Спикер ОВА призвал одесситов сохранять бдительность и доверять только официальным источникам.

В четверг, 28 апреля, российские войска пытались нанести ракетный удар по населенным пунктам Одесского района. Силы ПВО сбили три вражеских ракеты.