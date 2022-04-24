Оккупанты активизировали штурмовые действия и обстреливают все свободные населенные пункты Луганщины, – глава ОВА

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Россияне поздравляли с праздником всю ночь. Бои в Рубежном и Попасной продолжаются. Массовое разрушение жилых домов по всей области. Число жертв уточняется", – заявил он.

Российские войска активизировали наступательные и штурмовые действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях. Идут бои в Рубежном и Попасной. На Северодонецком направлении враг навел понтонные переправы через реку Красная.