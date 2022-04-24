Оккупанты активизировали штурмовые действия и обстреливают все свободные населенные пункты Луганщины, – глава ОВА
Российские военные активизировали наступательные и штурмовые действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях. Захватчики обстреливают все свободные населенные пункты Луганской области
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Россияне поздравляли с праздником всю ночь. Бои в Рубежном и Попасной продолжаются. Массовое разрушение жилых домов по всей области. Число жертв уточняется", – заявил он.
Российские войска активизировали наступательные и штурмовые действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях. Идут бои в Рубежном и Попасной. На Северодонецком направлении враг навел понтонные переправы через реку Красная.
- В Генштабе отмечают , что на Донецком и Таврическом направлениях враг оказывает огневое воздействие на позиции наших войск с применением минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения.
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