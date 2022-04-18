Оккупанты активизировали наступательные и штурмовые действия на отдельных направлениях на Востоке Украины, - Генштаб

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Основные усилия противника сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержании ранее захваченной территории. Фиксируются признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне. В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор на отдельных направлениях активизировал наступательные и штурмовые действия", - указівается в сообщении.

Как добавили в Генштабе ВСУ, оккупанты формируют дополнительные подразделения на территории Ростовской области и на временно оккупированной территории Крыма, чтобы усилить свои наступательные возможности. По имеющейся информации, ориентировочный срок формирования таких подразделений – до 24 апреля. Оккупанты планируют использовать их для поддержания боевых действий основных сил во втором эшелоне, охраны админпостроек и важных объектов инфраструктуры на захваченных территориях.

В Генштабе также предупредили о вероятности провокационных действий и применении армейской авиации России в приграничных с Украиной районах РФ, в частности о нанесении ударов по гражданским объектам. Кроме того, недалеко от государственной границы с Украиной, на территории Белгородской области России, отмечают развертывание вертолетных площадок.

"На Слобожанском направлении группировка врага, в состав которой входят отдельные подразделения 6 общевойсковой армии Западного военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов, продолжает частично блокировать город Харьков и разрушать артиллерийским огнем жилые кварталы города", - сообщили в Генштабе.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности войск противника не наблюдается.

На Изюмском направлении возможно продолжение попыток наступления врага на направлениях Изюм – Славянск и Изюм – Барвинково.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты продолжают сосредоточивать свои основные усилия на захвате населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное. Не оставляют попыток установить полный контроль над Мариуполем. Бои за Мариуполь продолжаются, враги ведут штурм в районе морского порта.

Также противник активизировал наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском, Кураховском и Запорожском направлениях. Здесь россияне сосредоточивают дополнительные танковые и артиллерийские подразделения.

На Южнобужском направлении враг не прекращает попыток установить полный контроль над территорией Херсонщины. Впрочем, боевые действия в районе населенного пункта Александровка успеха не имеют. "Оккупанты и дальше цинично нарушают нормы международного гуманитарного права, блокируют инициативы по эвакуации гражданских жителей из оккупированных населенных пунктов, отказываются согласовывать гуманитарные маршруты и осуществляют обстрелы местности вблизи возможных "зеленых коридоров". На занятых территориях противник похищает и вывозит в Российскую Федерацию оборудование, технику и произведенную продукцию местных предприятий, минирует поля сельскохозяйственного назначения", – добавили в Генштабе ВСУ.

На брифинге 18 апреля спикер Минобороны Александр Мотузяник отметил , что российская армия завершила перегруппировку войск для атаки на Востоке Украины.

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