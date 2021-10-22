Оккупанты активизировали минирование тыловых районов на Донбассе, - разведка

Об этом в Facebook сообщил Главное управление разведки Минобороны.

Оккупационные войска продолжают наращивать инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций. Также они восстанавливают и оборудуют новые позиции, в том числе фейковые.

"В то же время оккупанты активизировали инженерные работы и минирование участков местности в тыловых районах недалеко от линии соприкосновения", - говорится в сообщении.



Оккупанты расширяют границы районов для размещения техники и вооружений, а также устанавливают вокруг них новые минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международными конвенциями мин.

"Указанные действия российских оккупационных войск создают дополнительную опасность для гражданского населения, проживающего на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

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